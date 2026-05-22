Nếu người nộp thuế kê giá bán nhà đất thấp hơn bảng giá, cơ quan thuế sẽ tính lại 22/05/2026 14:17

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản căn cứ theo giá hợp đồng, nếu giá trên hợp đồng thấp hơn bảng giá đất thì cơ quan thuế sẽ căn cứ theo mức giá do địa phương ban hành.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản được tính bằng 2% giá chuyển nhượng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản. Luật giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định cụ thể, giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà hợp đồng không ghi giá đất hoặc giá ghi thấp hơn giá tính theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thì giá chuyển nhượng đất sẽ tính theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có) tại thời điểm chuyển nhượng.

Thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%. Ảnh: MINH TRÚC

Trường hợp chuyển nhượng cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng, nếu hợp đồng không ghi giá đất hoặc giá thấp hơn bảng giá đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất sẽ tính theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh của địa phương.

Nếu giá trị nhà, công trình trên hợp đồng thấp hơn mức tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định thì cơ quan thuế sẽ căn cứ theo mức giá do địa phương ban hành.

Nếu UBND cấp tỉnh chưa có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì áp dụng quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, giá tính thuế được xác định căn cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp UBND cấp tỉnh chưa có đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.

Với trường hợp cho thuê lại bất động sản, nếu giá ghi trên hợp đồng thấp hơn mức do UBND cấp tỉnh quy định thì cơ quan thuế sẽ tính theo mức giá của địa phương.

Dự kiến, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.