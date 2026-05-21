Người dân Khánh Hòa lần đầu được mua hàng hiệu giảm giá đến 80% 21/05/2026 14:01

(PLO)- Sở Công thương Khánh Hòa cùng đơn vị tổ chức cam kết người dân sẽ được mua hàng hiệu chính hãng với mức giảm giá từ 10%-80%.

Ngày 21-5, Sở Công Thương Khánh Hòa phối hợp với Công ty Bigbang hàng hiệu tổ chức họp báo sự kiện khuyến mại hàng hiệu Nha Trang Mega sale 2026.

Theo ông Huỳnh Tấn Hải, Phó giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa đây là hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng được tổ chức trong bối cảnh địa phương bước vào cao điểm mùa du lịch biển; hướng đến mục tiêu tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Huỳnh Tấn Hải, Phó giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa. Ảnh: XH

Phó giám đốc Sở Công Thương thông tin, sự kiện sẽ thu hút 350 thương hiệu trong và ngoài nước thuộc nhiều ngành hàng, như thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ, thể thao, đồ gia dụng, chăm sóc sức khỏe,…

“Lần đầu người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm lễ hội mua sắm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa dịp hè. Đồng thời, mua sắm các mặt hàng giảm giá hấp dẫn đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới với giá phải chăng”- ông Hải nói.

Ông này cho biết thêm theo quy định của Trung ương mỗi mặt hàng chỉ khuyến mại tối đa 50%, sở đã tham mưu cho tỉnh cho các doanh nghiệp giảm tối đa 80%/sản phẩm.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định sẽ kiểm tra chặt tất cả mặt hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như không để người tiêu dùng mua phải hàng kém chất lượng khi đến với sự kiện.

“Trong thời gian diễn ra sự kiện, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chương trình nhằm góp phần xây dựng môi trường mua sắm minh bạch, an toàn và văn minh cho người dân và du khách. Sở cũng sẽ công bố đường dây nóng để người dân, du khách gọi ngay khi có vấn đề và cam kết xử lý nhanh nhất, xử lý nghiêm đơn vị vi phạm”- ông Hải khẳng định.