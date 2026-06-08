Đề xuất bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán 08/06/2026 17:20

(PLO)- Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là môi trường thử nghiệm cho việc ứng dụng công nghệ mới, triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Tại dự thảo này, Bộ đề xuất bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm phù hợp với xu hướng

Theo dự thảo, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là môi trường thử nghiệm cho việc ứng dụng công nghệ mới; triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian thực hiện.

Tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt tham gia và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dự thảo cũng nêu rõ, Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Theo Bộ Tài chính, việc bổ sung như trên nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; phù hợp với xu hướng phát triển và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin, công nghệ tài chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Đây là lĩnh vực mới, có tính đổi mới sáng tạo cao và chưa có đầy đủ cơ sở thực tiễn để xác định lộ trình triển khai cụ thể, ổn định trong dài hạn. Do đó, việc quy định theo hướng chỉ quy định các nguyên tắc chung tại luật và giao Chính phủ quy định chi tiết sẽ bảo đảm tính linh hoạt trong quản lý, điều hành.

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Bổ sung quy định tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung khái niệm về "bảo lãnh thanh toán trái phiếu", bổ sung riêng một mục quy định về tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu.

Theo đó, Giấy phép hoạt động kinh doanh bảo lãnh thanh toán trái phiếu được cấp cho công ty cổ phần hoặc công ty TNHH thành lập theo luật Doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép hoạt động kinh doanh bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chính phủ quy định chi tiết phạm vi hoạt động, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép hoạt động kinh doanh bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, việc tổ chức lại, giải thể, phá sản của tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu.

Theo cơ quan soạn thảo, để đáp ứng được yêu cầu huy động vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn mới, đặc biệt là huy động vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, việc phát triển đầy đủ các tổ chức trung gian hỗ trợ sự phát triển của thị trường trái phiếu, nâng cao niềm tin, kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư là cần thiết.

Tuy nhiên, Luật Chứng khoán hiện chưa quy định rõ về bảo lãnh thanh toán trái phiếu và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, làm cơ sở cho việc xây dựng nghị định.

"Vì vậy, bổ sung quy định về bảo lãnh thanh toán trái phiếu tại luật Chứng khoán là cần thiết, tạo căn cứ pháp lý cho Chính phủ xây dựng khung pháp lý cụ thể về hoạt động này, từng bước tạo cơ sở thúc đẩy phát triển thị trường vốn nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng theo hướng an toàn, minh bạch", Bộ Tài chính lý giải.

Dự kiến luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027, tuy nhiên, quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2028.