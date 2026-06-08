Hà Nội và Cần Thơ thúc đẩy kết nối cung – cầu, 15 thỏa thuận hợp tác được ký kết 08/06/2026 17:36

(PLO)- Hà Nội và Cần Thơ thúc đẩy kết nối cung – cầu, logistics, đầu tư, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn phía Bắc tìm cơ hội tại thành phố trung tâm vùng ĐBSCL và đã có 15 bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Ngày 8-6, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa TP Hà Nội và TP Cần Thơ.

Hơn 20 doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hà Nội hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, thương mại, công nghệ số, năng lượng, bất động sản và phân phối bán lẻ có mặt ở Cần Thơ để tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa TP Hà Nội và TP Cần Thơ.

Nhiều định hướng hợp tác sâu rộng giữa hai địa phương

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm của vùng ĐBSCL, Cần Thơ đang tập trung xây dựng và phát huy vai trò là trung tâm động lực của vùng trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao...

Theo ông Tùng, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với sự phát triển của hai địa phương mà còn góp phần thúc đẩy liên kết vùng giữa Đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa một trung tâm kinh tế lớn của cả nước với trung tâm động lực của vùng Tây Nam Bộ.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ông nhấn mạnh đoàn công tác lần này có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hà Nội, hoạt động trong các lĩnh vực mà TP Cần Thơ đang có nhu cầu thu hút đầu tư và có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo TP Cần Thơ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hạ tầng và nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Trần Đức Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá Hà Nội và Cần Thơ có nhiều điều kiện bổ trợ cho nhau. Một bên có lợi thế về thị trường, khoa học công nghệ, tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; bên còn lại có lợi thế về nông nghiệp, logistics, chế biến, xuất khẩu và không gian phát triển.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Theo ông Thắng, nếu được kết nối hiệu quả, đây sẽ là một trục hợp tác có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai địa phương. Do đó, cần tập trung vào một số định hướng lớn.

Trước hết là xây dựng chuỗi liên kết kinh tế giữa vùng sản xuất và vùng tiêu thụ theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Hợp tác giữa Hà Nội và Cần Thơ không chỉ dừng ở tiêu thụ sản phẩm mà cần hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, bảo quản, logistics, phân phối đến xuất khẩu, qua đó giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của hàng hóa.

Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng tạo ra năng lực sản xuất mới. Việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp cần được đẩy mạnh nhằm hình thành các dự án hợp tác cụ thể, có khả năng triển khai ngay, tránh dừng lại ở các biên bản ghi nhớ mang tính nguyên tắc.

Một nội dung quan trọng khác là hình thành hành lang logistics và thương mại hiện đại giữa Hà Nội với Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Hai địa phương cần nghiên cứu cơ chế phối hợp phát triển hệ thống kho vận, trung tâm phân phối, logistics lạnh, thương mại điện tử, kết nối dữ liệu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đó giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Ngoài ra, hợp tác phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng và bổ trợ lẫn nhau cũng được đặt ra. Hà Nội có lợi thế về di sản văn hóa, lịch sử, trong khi Cần Thơ có đặc trưng về văn hóa sông nước, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và ẩm thực. Việc kết nối sẽ góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch có tính khác biệt, mở rộng thị trường khách trong và ngoài nước.

Ông Thắng còn đề nghị tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử và quản trị đô thị.

Xây dựng chương trình hợp tác chặt chẽ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề xuất các nội dung hợp tác cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên

Thứ nhất, hợp tác về xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản. Theo ông Tuyên, hai bên cần xây dựng chương trình kết nối cung - cầu; tổ chức Tuần hàng Cần Thơ tại Hà Nội; kết nối trực tiếp doanh nghiệp phân phối, bán lẻ, xuất khẩu và khuyến khích đầu tư kho lạnh phục vụ lưu trữ, cung ứng nông sản.

Thứ hai, hợp tác xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế và hạ tầng logistics. Cần Thơ đề nghị Hà Nội hỗ trợ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư chiến lược; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thu hút FDI và phát triển khu công nghiệp - dịch vụ hiện đại.

Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đang được triển khai

Thứ ba, hợp tác phát triển du lịch liên kết. Hai địa phương cần phối hợp xây dựng chương trình du lịch liên kết, tăng cường kết nối doanh nghiệp lữ hành và tổ chức các hoạt động quảng bá, góp phần tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Chủ tịch TP Cần Thơ cho biết địa phương đang hướng tới trở thành trung tâm y tế chuyên sâu và giáo dục chất lượng cao của vùng. Do đó thành phố đề nghị Hà Nội hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực và nghiên cứu hợp tác đầu tư; đồng thời xem xét hỗ trợ đầu tư các công trình công cộng mang ý nghĩa biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai địa phương.