Cần Thơ thông qua điều chỉnh Quy hoạch, đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2030 đạt 57.000 tỉ 30/12/2025 16:14

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ đã thông nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 7 quan điểm phát triển và nhiều mục tiêu lớn.

Chiều 30-12, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch trên máy. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, quy hoạch nêu 7 quan điểm phát triển, trong đó đáng chú ý như phát huy vai trò đặc biệt của Cần Thơ là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (vùng hạ lưu sông Mê Kông), cực tăng trưởng quốc gia và cửa ngõ kết nối vùng với biển Đông và quốc tế.

Phát triển dựa trên tư duy và tầm nhìn chiến lược, dài hạn, chủ động kiến tạo, tạo đột phá phát triển, khẳng định Cần Thơ là trung tâm động lực, hạt nhân lan tỏa, đầu mối điều phối liên kết vùng; là đô thị sông - biển mang bản sắc đặc thù của vùng hạ lưu sông Mê Kông, giữ vai trò dẫn dắt quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của toàn vùng.

Phát triển TP Cần Thơ theo tinh thần “một tầm nhìn - một bộ máy thống nhất - một cộng đồng đồng thuận, trách nhiệm”.

Tổ chức không gian phát triển hiệu quả, thống nhất, gắn kết giữa khu vực đất liền với không gian biển, khai thác tối đa lợi thế của không gian sông, biển; phát triển các không gian chức năng liên hoàn (đất liền - sông - biển); hình thành trục kinh tế biển Trần Đề - Cù Lao Dung, phát triển mạnh kinh tế biển, chú trọng phát triển kinh tế biển, dịch vụ biển…

100% đại biểu có mặt đã thông qua nghị quyết. Ảnh: NHẪN NAM

Mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng. Là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ chiến lược, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu…

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 trên 10%/năm. GRDP/người năm 2030 đạt 8.500 USD/người (theo giá hiện hành). Tổng thu ngân sách hằng năm tăng khoảng 15%; phấn đấu đến năm 2030 ước đạt 57.000 tỉ đồng…

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mê Kông xanh - thông minh - giàu bản sắc”, trung tâm năng lượng, logistics sông - biển và dịch vụ đô thị cao cấp của tiểu vùng, công nghiệp xanh - tuần hoàn, dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp phát thải thấp; xã hội tri thức, văn minh, người dân có chất lượng sống cao, môi trường an toàn, hạ tầng hiện đại, kết nối thông minh và bền vững.