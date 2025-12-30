Cần Thơ: 4 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại với tổng đầu tư hơn 5.000 tỉ 30/12/2025 15:26

(PLO)- Ngoài 4 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, UBND TP Cần Thơ còn trình HĐND thành phố 21 khu đất đấu thầu giai đoạn 2026-2030.

Ngày 30-12, HĐND TP Cần Thơ đã khai mạc kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Giám đốc Sở NN&MT thay mặt UBND TP trình hai tờ trình tại kỳ họp HĐND ngày 30-12. Ảnh: NHẪN NAM

4 dự án nhà ở thương mại

Tại đây, UBND TP đã trình tờ trình về việc thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn năm 2025 (đợt 2) theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội (về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất), với 4 dự án, tổng diện tích 11,2 ha. Tổng mức đầu tư 5.041 tỉ đồng.

Trong đó, dự án Chung cư New Center Point Cần Thơ: Công ty cổ phần đầu tư New Point Cần Thơ đăng ký thực hiện hơn 10.470 m2 đất tại khu vực Yên Hạ, phường Cái Răng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 36 tháng. Tổng mức đầu tư 1.449 tỉ đồng

Dự án Chung cư An Phú Hưng: Công ty TNHH Phát triển đô thị An Phú Hưng đăng ký thực hiện hơn 9.746 m2 tại phường Long Tuyền. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 60 tháng, tổng mức đầu tư 1.792 tỉ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại: Công ty TNHH Thương mại – dịch vụ - sản xuất Thuận Phát Cần Thơ, đăng ký thực hiện hơn 6.166 m2 tại khu vực 2, phường Cái Răng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 36 tháng. Tổng mức đầu tư 1.500 tỉ. Toàn bộ diện tích đất thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư, cá nhân có liên quan.

Dự án khu dân cư Sao Mai Thạnh An: Tập đoàn Sao Mai đăng ký thực hiện là 86.140 m2 đất tại xã Thạnh An (trước đây là thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh). Tổng diện tích đất lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất là 23.494 m2. Thời gian thực hiện dự án dự kiến 60 tháng. Tổng mức đầu tư 300 tỉ.

21 khu đất thực hiện đấu thầu

Cạnh đó, UBND TP cũng đã trình thông qua Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, với 21 khu đất, diện tích hơn 4.911 ha, đấu thầu trong giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, khu đô thị mới sông Mái Dầm (xã Châu Thành), diện tích gần 140 ha; 3 Khu đô thị mới 927C, trong đó khu 1 (xã Châu Thành và Phú Hữu) diện tích 279,21 ha, Khu 2 (xã Phú Hữu) diện tích 204,5 ha và khu 3 (xã Phú Hữu) diện tích 173,43 ha.

Tại phường Hưng Phú có 6 khu: Khu đô thị mới số 1 diện tích 88,5 ha; Khu đô thị mới số 7, diện tích 85,8 ha; Khu đô thị mới số 6 diện tích 33 ha; Khu đô thị mới phường Phú Thứ diện tích 48,7 ha; Khu đô thị mới – khu 3 (lô số 14A), diện tích 51,32 ha; Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, diện tích 99,86 ha.

Phường Thốt Nốt có 5 khu: Khu đô thị mới, cảng, logistic, diện tích 181,87 ha; Khu đô thị mới Thốt Nốt 2 (70 ha); Khu đô thị mới Thốt Nốt 3 (48,8 ha); Khu đô thị mới Thốt Nốt 4 (29,2 ha) và Khu đô thị mới Thốt Nốt 5 (45 ha).

Khu đô thị mới rạch Cái Nai, phường Cái Răng, Hưng Phú, diện tích 200 ha; Khu đô thị mới số 8, phường Cái Răng, diện tích 37,4 ha.

Khu đô thị mới phường 4 – khu 02, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đối với phần đất chưa giải phóng mặt bằng, phường Phú Lợi, diện tích 45,24 ha.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong (4 xã Châu Thành, Phú Hữu, Đông Phước, Thạnh Hòa), diện tích hơn 2.945 ha.

Trung tâm logistic hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (phường Long Tuyền và Thới An Đông), diện tích 100 ha; Nhà máy nước Thốt Nốt (phường Thốt Nốt), diện tích 5 ha.