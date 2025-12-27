Hàng ngàn người đổ về xem khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 27/12/2025 20:57

(PLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 đang diễn ra với sự đón chờ của hàng ngàn người.

20 giờ ngày 27-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025, chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước".

Hình ảnh ghe xuồng, cây bẹo là nét đặc trưng của các chợ nổi ở miền Tây đã được tái hiện trong đêm khai mạc.

Ngay từ 19 giờ, hàng ngàn người dân, du khách đã ùn ùn đổ về các ngả đường dẫn ra rạch Khai Luông, nơi sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật khai mạc. Dọc tuyến đường bên rạch Khai Luông, cầu đi bộ Ninh Kiều, có hàng ngàn người đã kê bàn, ghế hoặc ngồi bệt bên đường để chờ đón lễ khai mạc với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sau đó là chương trình bắn pháo hoa, trình diễn drone show, flyboard...

Hàng ngàn người dân chờ đón đêm khai mạc.

Tuyến đường bên rạch Khai Luông đông kín người dân.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được tổ chức tại rạch Khai Luông và được Truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV Cần Thơ; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ và được tiếp sóng truyền hình của 12 Báo và Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành trên cả nước.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu, khắc họa đậm nét sắc màu văn hóa sông nước Cần Thơ, thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông. Cùng đó là các lễ hội dân gian, tín ngưỡng truyền thống và văn hóa ẩm thực.

Không gian nghệ thuật tái hiện hình ảnh chợ nổi - biểu trưng sinh động, giàu bản sắc của văn hóa sông nước miền Tây, trong đó nổi bật là văn hóa chợ nổi (Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy) những biểu tượng độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ đến bạn bè trong và ngoài nước.

Tái hiện một hoạt cảnh rước dâu bằng xuồng trên sông nước miền Tây.

Sau chương trình nghệ thuật là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, trình diễn drone light và trình diễn flyboard trên mặt nước.

Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ nhằm tiếp tục giới thiệu, tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, của Cần Thơ nói riêng.

Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước, khuyến khích phát triển du lịch bền vững. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Cần Thơ thân thiện, nghĩa tình đến đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025, diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến hết ngày 1-1-2026, với nhiều hoạt động chính được diễn ra tại khu vực Cầu đi bộ, Công viên Bến Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

Khu vực sân khấu chính tại rạch Khai Luông nhìn từ trên cao.

Sân khấu bên sông lung linh sắc màu.

Trình diễn nhạc nước tại khu vực cống âu thuyền Cái Khế.