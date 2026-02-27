Lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa gồm 25 người, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV 27/02/2026 08:48

(PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị vừa được thành lập gồm 25 thành viên, trong đó có tám Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định 07-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 25 thành viên, trong đó, có tám Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, gồm Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Ủy viên Ban Chỉ đạo còn có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung;

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nêu rõ quan điểm phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hoá phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hoá, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; nhận thức và xử lý hài hoà, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hoá: Giữa "xây" và "chống"; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; bảo tồn và phát triển; đại chúng và bác học; đời sống thực và không gian số; dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hoá số.

Nghị quyết xác định lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm để định hướng hoạt động văn hoá, giáo dục, khoa học vào mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; giúp con người nâng cao trí tuệ, tự hoàn thiện nhân cách, hình thành thế giới quan khoa học, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ…