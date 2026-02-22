Phim điện ảnh 'Mùi Phở' sẽ phát hành toàn cầu 22/02/2026 10:11

(PLO)- Phim Mùi Phở sẽ phát hành toàn cầu, với sự đồng hành của 3388 Films tại các thị trường Âu, Mỹ, Úc, Nhật và Lotte Entertainment cho các thị trường quốc tế còn lại.

Thông tin trên được Nhà sản xuất phim Mùi Phở công bố. Mùi Phở là phim điện ảnh Tết Việt 2026 do đạo diễn Minh Beta thực hiện, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (NS Xuân Hinh đóng) - chủ một hàng phở trứ danh.

Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông Mùi và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất, nhưng đến cuối cùng thông điệp về sự tha thứ và thấu hiểu sẽ tháo gỡ các nút thắt. Một gia đình rất tình!

Bộ phim khai thác sâu sắc các yếu tố văn hóa - nghệ thuật - gia đình, kết hợp với chất hài Bắc đại chúng. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm: Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, Ngọc Mạnh, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, bé Bảo Nam...

Được khởi chiếu từ Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc, Mùi Phở có kịch bản đã được ấp ủ suốt ba năm, đạo diễn Minh Beta cài cắm nhiều yếu tố văn hóa Việt trong Mùi Phở.

Các nét đẹp văn hóa như hát xẩm, hát chầu văn, tranh dân gian Đông Hồ, tục thờ đạo Mẫu,... được lồng ghép khéo léo, khiến khán giả cảm nhận rõ “tinh thần Việt” đậm nét trên màn ảnh rộng.

Diễn xuất của dàn tên tuổi thực lực chính là một điểm sáng. Nghệ sĩ Xuân Hinh - với cách thoại câu dài, nhấn nhá vần điệu đặc trưng tạo ra những phút giây giải trí trọn vẹn cho khán giả.

Không chỉ “cân” được các phân đoạn có phần “chua ngoa”, Nghệ sĩ Xuân Hinh còn lột tả tốt các “tầng” tâm lý rối ren của nhân vật.

Nam nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả vừa thương, vừa giận mà cũng vừa lo cho những quyết định của ông Mùi. Lần đầu đóng điện ảnh - lại có dịp hợp tác với “người tình sân khấu” Thanh Thanh Hiền, Xuân Hinh tiếp tục có được những tương tác chất lượng.

Cùng với đó, độ “nén” trong hóa thân của Hà Hương, Phạm Tiến Lộc tạo được những khoảng lặng đắt giá xuyên suốt 111 phút phim Mùi Phở.

Diễn viên nhí Bảo Nam - với nét diễn ngây thơ, hồn nhiên và khả năng nhập tâm tốt - tạo được thiện cảm với khán giả.

Cậu bé thể hiện tròn trịa nhân vật Sá Sùng trong nét thông minh sớm nhận thức được những đứt gãy trong gia đình mình. Cùng với đó, giọng nói sáng, truyền cảm của Bảo Nam cũng gây ấn tượng tốt với khán giả.

Trong khi đó, “cô Kiều” Thanh Hương với tính cách “dở hơi hết phần thiên hạ” tạo nên tiếng cười đáng suy ngẫm cho phim điện ảnh của Minh Beta.

Mặt khác, Cường Cá - trong vai Giang - được yêu thích bởi cách nhập vai tự nhiên, thoại ít nhưng đủ và bộc lộ được tâm tư của nhân vật thông qua biểu cảm.

Dung hòa với dàn thực lực miền Bắc là các gương mặt đình đám miền Nam. Hoa hậu làng hài Thu Trang - với kinh nghiệm diễn xuất từ sân khấu, truyền hình, web-drama và điện ảnh - dễ dàng “biến hình” thành cô con dâu Trinh “lắm chiêu, nhiều trò”.

Ngoài ra, Thu Trang cũng dễ dàng lấy đi nước mắt khán giả bởi đoạn thổ lộ hết uất ức, khó chịu trong lòng mình.

Đặc biệt, Nữ diễn viên cũng tung hứng ăn ý của BB Trần, Ngọc Phước, trở thành “bộ ba” hài hước nhất nhì đường đua điện ảnh Tết Việt 2026.