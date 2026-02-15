Nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy hội ngộ trong nhạc phim 'Lão ông cưới vợ' 15/02/2026 15:04

(PLO)- Nhạc phim Lão ông cưới vợ đánh dấu màn hội ngộ của bộ ba nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry.

Ê-kíp thực hiện phim điện ảnh Mùi Phở vừa ra mắt nhạc phim Lão ông cưới vợ. Với giai điệu vui tươi, mang âm hưởng dân gian đương đại, ca khúc góp phần “nêm” thêm gia vị cảm xúc cho những thước phim công chiếu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lão ông cưới vợ do nhạc sĩ Minh Beta sáng tác, được “phù thủy âm nhạc” Masew hòa âm phối khí.

Ca khúc kể câu chuyện về một đám cưới rộn ràng, gây ấn tượng với ca từ gần gũi, dễ nhớ và phần điệp khúc bắt tai, phù hợp không khí sum họp ngày xuân.

Đặc biệt, nhạc phim đánh dấu màn hội ngộ của bộ ba nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry.

Nhạc phim 'Lão ông cưới vợ' đánh dấu màn hội ngộ của bộ ba nghệ sĩ Xuân Hinh, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Ảnh: TT

Lối ngân nga giàu nội lực của Xuân Hinh, cách nhấn nhá hóm hỉnh của Tuấn Cry cùng chất giọng ngọt ngào của Hòa Minzy đã tạo nên tổng thể hài hòa, vừa truyền thống vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc khán giả.

Bên cạnh Lão ông cưới vợ, Mùi Phở còn ghi dấu với nhiều ca khúc khác như Chầu văn cô bé, Em bé quê… Các OST đều hướng đến tôn vinh văn hóa Việt, đặc biệt là hát chầu văn, hát xẩm.

Chất liệu truyền thống được kết hợp linh hoạt với âm nhạc đương đại, góp phần làm nổi bật thông điệp của phim và mang đến không khí rộn ràng trong dịp Tết.

Ê-kíp cũng đầu tư bài bản cho phần âm thanh, với những thang âm ngũ cung, tiếng sáo, đàn nguyệt… được biến tấu sáng tạo.

Đại cảnh lễ hội phở hoành tráng cùng tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đám đông được xử lý khéo léo, tạo nên những khuôn hình vừa chân thực, vừa “đã tai”.

Âm thanh trong phim hòa quyện tinh tế với hình ảnh, nhất là khi bối cảnh chính được đặt tại phố cổ Hà Nội.

Không khí Tết hiện lên sống động qua dòng người hối hả, cảnh buôn bán nhộn nhịp tại hai quán phở của ông Dần (Quốc Tuấn) và ông Mùi (Xuân Hinh), góp phần tạo nên tinh thần hứng khởi xuyên suốt tác phẩm.

Đạo diễn Minh Beta còn lồng ghép những âm thanh đời thường như tiếng rao, tiếng cười nói, tiếng còi xe máy… tái hiện sinh hoạt quen thuộc của người dân, tạo nên một “đời sống Việt” gần gũi trên màn ảnh rộng.

Mùi Phở mang màu sắc gia đình Việt với tông đỏ, vàng, xanh lá chủ đạo, khơi gợi cảm xúc háo hức khi Tết đến, xuân về. Ảnh: TT

Không khí ấm áp của phim còn đến từ những khoảnh khắc gia đình đa thế hệ sum họp. Hình ảnh ông Mùi đứng bếp nấu ăn, chờ cháu đi học về, hay cả gia đình quây quần bên mâm cơm đã làm nổi bật thông điệp tôn vinh tình thân.

Mùi Phở mang màu sắc gia đình Việt với tông đỏ, vàng, xanh lá chủ đạo, khơi gợi cảm xúc háo hức khi Tết đến, xuân về.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về ông Mùi – chủ một quán phở trứ danh. Mong muốn tìm người kế nghiệp khiến ông và các con nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, bằng sự thấu hiểu và bao dung, các nút thắt dần được tháo gỡ, để lại thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Hà Hương, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước cùng nhiều gương mặt khác.

Mùi Phở chính thức khởi chiếu từ Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.