Công bố giá vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 11/03/2026 10:14

Ngày 11-3, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 chính thức công bố giá vé cho từng đêm trình diễn. DIFF 2026 diễn ra từ ngày 30-5 đến 11-7 bên bờ sông Hàn, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc bậc nhất của TP biển.

Năm nay, lễ hội quy tụ nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới với các màn trình diễn theo chủ đề riêng, mang đến chuỗi đêm nghệ thuật ánh sáng kéo dài hơn một tháng.

Bảng giá vé đêm khai mạc và chung kết. Ảnh: Ban tổ chức

Theo lịch thi đấu, đêm khai mạc ngày 30-5 với chủ đề Thiên nhiên sẽ là màn tranh tài giữa Việt Nam 1 và Trung Quốc. Ngày 6-6 với chủ đề Di sản là cuộc thi giữa Việt Nam 2 và Pháp.

Ngày 13-6 mang chủ đề Văn hóa với phần trình diễn của Nhật Bản và Ý. Ngày 20-6 với chủ đề Sáng tạo sẽ chứng kiến màn so tài giữa Đức và Macao (Trung Quốc). Đêm thi 27-6 mang chủ đề Tầm nhìn là cuộc tranh tài giữa Úc và Bồ Đào Nha.

Hai đội xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm chung kết ngày 11-7 với chủ đề Những chân trời kết nối.

Theo ban tổ chức, khán đài của DIFF 2026 được bố trí dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, đối diện sân khấu trên sông Hàn, gồm các khu vực: VVIP, A VIP, A1, A2, A3 và A4.

Đêm khai mạc và chung kết là hai đêm được mong chờ nhất của DIFF nên giá vé cao hơn so với các đêm thi đấu vòng loại. Cụ thể, khán đài VVIP có giá cao nhất 4 triệu đồng/vé; khán đài A3 là hạng vé phổ thông rẻ nhất với mức 1,5 triệu đồng/vé. Riêng khán đài A4 chỉ mở bán trong đêm chung kết.

Bảng giá vé các đêm thi đấu còn lại. Ảnh: Ban tổ chức

Ở các đêm thi đấu giữa, giá vé được điều chỉnh thấp hơn, dao động từ 1-3,5 triệu đồng/vé.

Ngoài vé xem pháo hoa, ban tổ chức còn cung cấp combo vé pháo hoa kết hợp trải nghiệm tại Sun World Ba Na Hills, bao gồm vé cáp treo và buffet trưa.

Combo này có mức giá từ 2,3-3,3 triệu đồng cho người lớn tùy hạng khán đài, mang lại trải nghiệm du lịch – giải trí trọn vẹn cho du khách khi đến Đà Nẵng dịp hè.

Đặc biệt trong năm nay, du khách mua vé bay của Sun PhuQuoc Airways sẽ có cơ hội mua vé DIFF theo combo với ưu đãi lên tới 35%.