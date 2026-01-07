Công bố 10 đội tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 07/01/2026 18:28

(PLO)- Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 công bố 10 đội thi hứa hẹn tạo ra những màn so tài ngoạn mục trên sông Hàn.

Chiều 7-1, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: PV

Theo dự thảo, DIFF 2026 sẽ có 10 đội thi, gồm: Đà Nẵng - Việt Nam, Z21 Vina Pyrotech - Việt Nam, Trung Quốc, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau và Úc.

DIFF 2026 sẽ có sáu đêm thi, bắt đầu từ ngày 30-5 đến 11-7 với chủ đề: Đà Nẵng - Những chân trời kết nối. Đơn vị chỉ đạo tổ chức là UBND TP. Đơn vị thực hiện là Tập đoàn Sun Group, Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Apollo.

Địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực cảng sông Hàn. Khán đài chính và sân khấu tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn.

Địa điểm tổ chức các hoạt động phụ trợ trải rộng không gian hai bên bờ sông Hàn, sân khấu lễ hội, dọc các tuyến đường chính, các khu điểm, khu du lịch trên địa bàn TP.

Về cơ cấu giải thưởng, ngoài giải quán quân, á quân còn có giải đội được yêu thích nhất, giải sáng tạo và giải triển vọng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có 10 đội thi. Ảnh: TẤN VIỆT

Bà Nguyễn Thị Anh Thi cho hay TP đã tổ chức DIFF 2025 thành công rực rỡ. Qua đó khẳng định khát vọng và quyết tâm của TP trong giai đoạn mới, ghi dấu vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Thống nhất với dự thảo kế hoạch, bà Thi đề nghị Sở VH-TT&DL tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo trình UBND TP ký ban hành.

Sở VH-TT&DL được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện các giải pháp để khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế tại kỳ DIFF 2025.

Tập đoàn Sun Group được đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung được phân công tại kế hoạch của UBND TP.

Bên cạnh đó phải rà soát kỹ lưỡng, chuẩn bị tốt hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình trong những đêm thi. Gia tăng số lượng các cụm âm thanh dọc đường chính, tính toán tổng số giấy mời, vé bán phù hợp và báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.