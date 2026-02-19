Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Khánh Lê 19/02/2026 13:02

Ngày 19-2, lãnh đạo UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vụ cháy xe tải trên đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C nối Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng, không có thiệt hại về người.

Video: Xe tải cháy ngùn ngụt trên đèo Khánh Lê.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30, xe tải biển số tỉnh Lâm Đồng (chưa rõ tài xế cầm lái) chạy trên Quốc lộ 27C hướng tỉnh Khánh Hòa đi Đà Lạt.

Khi đến đoạn thuộc đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh thì tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau nên tấp vào lề đường, thoát thân. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm cả xe, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Thời điểm xảy ra cháy, nhiều phương tiện lưu thông cả hai chiều vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua khúc cua có xe đang cháy, có người đã bị té ngã khi cố gắng vượt qua vị trí xe đang cháy.

Vụ cháy không có thương vong về người. Ảnh: AB

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chuyên dụng cùng nhân lực đến hiện trường để dập lửa.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.