Tai nạn liên hoàn 4 ô tô trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, kẹt xe kéo dài 14/02/2026 10:18

(PLO)- Bốn xe khách và xe con tông liên hoàn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm khiến giao thông ùn tắc trong nhiều giờ.

Đến 9 giờ ngày 14-2, hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã được giải tỏa, tình trạng kẹt xe đã vãn hồi.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, khuya ngày 13-2, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ít nhất bốn xe gồm ô tô khách và ô tô con xảy ra trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hướng TP.HCM đi Đắk Lắk.

Tại hiện trường, đầu một xe khách bể nát. Phía sau là ô tô con bị bẹp dúm phần đuôi do một xe khách khác tông trúng. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hàng trăm xe dồn ứ trên cao tốc sau vụ tai nạn. Ảnh: AB

Theo lực lượng CSGT, thời điểm xảy ra tai nạn lượng xe lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm rất lớn dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài.

Lực lượng CSGT khuyến cáo dịp cuối năm lượng xe cộ di chuyển nhiều, các tài xế cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tài xế không được chạy nhanh, vượt ẩu, lấn làn để đảm bảo an toàn.