Nguyên nhân vụ tàu thủy đâm cầu Ghềnh ở Đồng Nai, nhiều người bị thương 06/03/2026 17:59

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền trưởng không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao của tàu dẫn đến va chạm với cầu Ghềnh.

Chiều 6-3, Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin nguyên nhân ban đầu vụ tàu thuỷ va chạm với cầu Ghềnh (phường Biên Hoà).

Clip tàu thủy va chạm với cầu Ghềnh.

Theo đó, vào khoảng khoảng 10 giờ 18 phút cùng ngày, tàu thuỷ do anh PTB (26 tuổi) điều khiển lưu thông trên sông Đồng Nai. Khi đến khu vực cầu Ghềnh, phần cột bít mui của xà lan va vào mặt phía dưới cầu tại khoang thông thuyền giữa, khiến phương tiện mắc kẹt vào dầm cầu.

Vào thời điểm xảy ra va chạm, trên cầu có khoảng 6 xe máy cùng khoảng 6 người đang lưu thông. Do cầu rung lắc mạnh, các xe máy bị ngã vào lan can khiến 6 người điều khiển xe máy bị thương nhẹ và được hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Chiếc tàu thuỷ mắc kẹt dưới gầm cầu Ghềnh. Ảnh: VH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội CSGT đường bộ số 1 và lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai xử lý, điều tiết giao thông. Đồng thời thông báo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng các chuyến tàu đi qua khu vực Cầu Ghềnh nhằm bảo đảm an toàn.

Theo cơ quan chức năng, cú va chạm khiến dầm dọc chạy tàu tại nhịp 2, khoang 5 của cầu Ghềnh bị cong, vênh, biến dạng, đường ray bị lệch phương hướng. Thiệt hại cụ thể đang được đơn vị đường sắt kiểm tra, giám định.

Vụ việc khiến dầm cầu bị móp, tấm thép mặt đường phần cầu đường bộ bị cong vênh. Ảnh: VH

Qua kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thuyền trưởng không chú ý quan sát, không bảo đảm chiều cao phương tiện khi qua khoang thông thuyền, dẫn đến va chạm với dầm cầu.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và đường sắt qua khu vực cầu Ghềnh.