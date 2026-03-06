Xác minh clip nam sinh ngồi ngược trên xe máy đang di chuyển gây bất an 06/03/2026 20:42

(PLO)- Phòng CSGT, Công an TP.HCM, đang xác minh clip nam sinh ngồi ngược trên xe máy đang di chuyển gây bất an, đoạn qua cầu vượt ngã sáu Gò Vấp.

Ngày 6-3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh clip một nam sinh mặc đồng phục chở bạn lưu thông với tư thế "bất thường" trên đường phố.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hai nam sinh đèo nhau trên xe máy và người ngồi sau có kiểu ngồi bất thường.

Cụ thể, nam sinh mặc đồng phục điều khiển xe máy biển số 50AB-417xx lưu thông trên đường Nguyễn Oanh hướng về cầu vượt ngã sáu Gò Vấp, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Nam sinh ngồi sau xe có kiểu ngồi bất thường khiến nhiều người lo lắng. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, người ngồi sau không ngồi đúng tư thế mà lại quay mặt về phía sau xe. Trong quá trình phương tiện di chuyển với tốc độ cao về hướng đường Nguyễn Kiệm (phường Hạnh Thông cũ, TP.HCM), người này ngoái đầu nhìn về phía trước qua vai bạn, tạo tư thế mất thăng bằng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Hành vi này đã được người đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, khiến người xem bất an. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước sự chủ quan, coi thường an toàn của hai nam sinh.

Theo PC08, hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, mời chủ xe và người điều khiển phương tiện lên để lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.