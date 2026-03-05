Đường dây 'Xôi lạc TV' có máy chủ đặt ở nước ngoài 05/03/2026 19:55

(PLO)- Hệ thống "Xôi lạc TV" thay đổi tên miền liên tục, đặt máy chủ tại Mỹ với nhiều hành vi phạm tội có quy mô số tiền lên tới gần 1.000 tỉ đồng.

Liên quan vụ “Xôi lạc TV”, ngày 5-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 38 người sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Ẩn danh, đặt máy chủ ở nước ngoài

Vụ việc xảy ra tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác với quy mô gần 1.000 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT triệt phá, bắt giữ các đối tượng trong đường dây do hai người đàn ông ở Hà Nội cầm đầu. Ảnh: CA.

Nhóm "Xôi lạc TV" đã thực hiện các hành vi và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88… Trong đó, một nhóm ẩn danh phát triển trang “Xôi Lạc TV”, chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016. Các tên miền đăng ký qua dịch vụ GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính. Điều này đặt ra không ít khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử.

Tháng 2-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố 38 người.

Đường dây này do hai người ở phường Thanh Xuân và phường Từ Liêm, TP Hà Nội cầm đầu.

Hai nghi can cầm đầu đường dây "Xôi lạc TV". Ảnh: CA.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh, 4 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận bóng đá…

Cơ quan điều tra đã phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ô tô, tiền trong tài khoản và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỉ đồng.

Các vật chứng trong vụ án. Ảnh: CA.

Quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ nhiều năm trước tại nhiều tỉnh, thành phố. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Không chia sẻ các đường dẫn vi phạm bản quyền

Theo Cục A05 (Bộ Công an), bảo vệ bản quyền trên không gian mạng là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Việc triệt phá hệ thống này góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Về thiệt hại liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hiện đang được các cơ quan chức năng phối hợp với các chủ thể quyền để thống kê, thẩm định.

Ngoài ra, việc lồng ghép quảng cáo và điều hướng người xem tới các nền tảng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc còn tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong số các bị can hầu hết đang còn trẻ tuổi. Ảnh: CA.

Cục A05 khuyến cáo người dân không truy cập, không chia sẻ các đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh trên các website vi phạm bản quyền. Việc truy cập các trang web này có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị lôi kéo tham gia cờ bạc trực tuyến. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề nghị thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để xử lý.