Người đàn ông tử vong trên vỉa hè: Bị sát hại với vết thương chí mạng ở cổ 05/03/2026 17:10

(PLO)- Nạn nhân bị sát hại với vết thương ở vùng cổ gây đứt động mạch cảnh, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Ngày 5-3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết liên quan vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang bước đầu xác định, nạn nhân đã bị sát hại.

Nạn nhân bị sát hại, tử vong ngay trên vỉa hè. Ảnh: MS

Thông tin ban đầu, khi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện một vết thương ở vùng cổ nạn nhân gây đứt động mạch cảnh. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến mất máu cấp khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Như PLO đã thông tin, sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang nên báo công an.

Lực lượng chức năng có mặt, xác định nạn nhân đã tử vong. Theo hình ảnh camera an ninh của nhà dân gần hiện trường, khoảng 1 giờ 37 cùng ngày, người đàn ông trên bất ngờ gục xuống vỉa hè, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Danh tính nạn nhân chưa được cơ quan chức năng cung cấp. Vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.