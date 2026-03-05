Đánh tráo 28 cây vàng giả để lấy vàng thật của cha mẹ chồng cũ 05/03/2026 17:40

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk xác định, con dâu cũ là thủ phạm trộm cắp và đánh tráo 280 chỉ vàng (28 cây vàng) 9999 của cha mẹ chồng cũ.

Ngày 5-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (34 tuổi, ngụ xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Bị can Thi tại công an. Ảnh: C.A

Trước đó ông ĐQP (61 tuổi ngụ xã Đồng Xuân) đến công an trình báo về việc bị đánh tráo vàng thật thành vàng giả.

Theo tố giác, vợ chồng ông P và con gái cất giữ trong két sắt 321,5 chỉ vàng.

Ngày 18-1, vợ chồng ông P mở két lấy năm chiếc nhẫn và hai vòng đeo tay mang đến một tiệm vàng ở địa phương nhờ đánh bóng để chuẩn bị trao tặng cho con trai trong lễ thành hôn sắp tới. Tuy nhiên, khi kiểm tra, chủ tiệm vàng khẳng định số nữ trang nêu trên đều là vàng giả.

Nghi ngờ ai đó đã dùng vàng giả để đánh tráo, trộm cắp vàng thật, ông P liền mang toàn bộ số vàng trong két sắt đi kiểm tra. Qua kiểm tra, xác định trong số 321,5 chỉ vàng, chỉ có 41,5 chỉ vàng thật còn 280 chỉ còn lại là vàng giả.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người trộm cắp, đánh tráo 280 chỉ vàng thật thành vàng giả là Hồ Thị Cẩm Thi, con dâu cũ của ông P.

Tại công an, bước đầu Thi khai nhận từ giữa tháng 1-2017 đến tháng 12-2020 (khi còn sinh sống trong nhà ông P), Thi biết được cha mẹ chồng cất nhiều vàng nên lén lút lấy trộm.

Để tránh bị phát hiện, Thi lấy trộm loại nữ trang bằng vàng thật nào thì mua vàng giả tương tự, xếp lại trong các hộp nhựa đựng vàng.

Được biết, Thi và con trai ông P đã ly hôn vào tháng 9-2025.