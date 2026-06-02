Va chạm giữa xe tải và xe khách trên Quốc lộ 28B, tài xế bị thương 02/06/2026 17:32

(PLO)- Sau vụ va chạm giữa xe tải chở gà và xe khách 16 chỗ trên Quốc lộ 28B, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Chiều 2-6, lực lượng Công an xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông sau vụ va chạm giữa xe tải chở gà và xe khách trên Quốc lộ 28B.

Xe tải lật nghiêng đè lên xe khách trên QL28B. Ảnh PN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải chở gà biển số 60K-616.76 do ông Vũ Quý Anh (36 tuổi, ngụ Hải Dương) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 28B theo hướng Đức Trọng - Lương Sơn.

Khi đến khu vực cầu cạn số 4, thuộc thôn Ta Moon, xã Phan Sơn, xe tải xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ biển số 65F-001.69 do ông Huỳnh Thúc Đương (36 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VT

Vụ va chạm khiến ông Đương bị thương ở vùng đầu và vai, được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Hai phương tiện bị hư hỏng phần đầu xe. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Do các phương tiện nằm trên mặt đường nên giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng cục bộ trong thời gian ngắn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phan Sơn đã có mặt phối hợp bảo vệ hiện trường, phân luồng và hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Nhờ tổ chức điều tiết giao thông kịp thời, các phương tiện vẫn di chuyển bình thường trên phần đường còn lại, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài trên tuyến Quốc lộ 28B.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.