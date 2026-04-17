Thiếu niên bốc đầu xe, phụ huynh bị phạt 9 triệu, tịch thu phương tiện 17/04/2026 15:14

(PLO)- Một thiếu niên 15 tuổi chở bạn bốc đầu xe máy rồi đăng clip lên mạng xã hội. Công an đã xử phạt phụ huynh 9 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Ngày 17-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mời làm việc, xử lý những người liên quan vụ thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu rồi đăng clip lên mạng xã hội.

Công an làm việc với phụ huynh và thiếu niên vi phạm. Ảnh: VT

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và theo dõi không gian mạng, lực lượng CSGT phát hiện đoạn clip ghi cảnh một thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh trên đường Hoàng Văn Thụ (xã Đức Trọng), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT đã phối hợp với Công an xã Đức Trọng xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là NDM (15 tuổi), chở theo ĐQT (17 tuổi, cùng ngụ địa phương).

Tại cơ quan công an, các cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng lập biên bản với các lỗi: Điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Thiếu niên chạy xe máy bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan chức năng đã quyết định tịch thu phương tiện vi phạm; xử phạt cảnh cáo đối với NDM. Đồng thời, phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện và xử phạt người ngồi sau 250.000 đồng lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các trường hợp quay clip đăng tải lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu trong cộng đồng.