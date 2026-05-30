TP.HCM: Công an phát hiện cháy ô tô qua camera AI 30/05/2026 12:32

(PLO)- Phát hiện ô tô bốc cháy qua hệ thống camera AI, lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Tân Hưng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp người dân dập tắt đám cháy.

Ngày 30-5, Công an phường Tân Hưng, TP.HCM, cho biết lực lượng an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn vừa kịp thời khống chế một vụ cháy ô tô xảy ra tại khu dân cư Ven Sông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 29-5, một ô tô bất ngờ bốc cháy tại đường số 19, khu dân cư Ven Sông, phường Tân Hưng, khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Phát hiện vụ việc, chủ xe cùng người dân xung quanh đã sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát từ khu vực khoang động cơ nên việc chữa cháy ban đầu không đạt hiệu quả.

Cháy ô tô khu dân cư Ven Sông, phường Tân Hưng, TP.HCM. Ảnh: CTV

Thông qua hệ thống camera AI, tổ an ninh trật tự cơ sở đang làm nhiệm vụ tại chốt Ven Sông đã nhanh chóng phát hiện vụ việc, báo cáo Công an phường Tân Hưng và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để hỗ trợ xử lý.

Ngay sau đó, các thành viên tổ gồm ông Đinh Công Nghiệp, ông Dương Ngọc Tài và ông Trần Thanh Minh Khôi có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự khu vực.

Nhận thấy nhiều bình chữa cháy đã được sử dụng nhưng ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, các thành viên tổ đã vận dụng kiến thức, kỹ năng được tập huấn, sử dụng đất và cát ven đường phủ lên khu vực cháy nhằm cách ly ôxy với chất cháy.

Lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Tân Hưng cùng người dân khống chế đám cháy ô tô tại khu dân cư Ven Sông tối 29-5. Ảnh cắt từ clip

Nhờ xử lý kịp thời và đúng phương pháp, đám cháy được dập tắt hoàn toàn trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song làm hư hỏng một phần khoang động cơ ô tô. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Theo Công an phường Tân Hưng, hành động nhanh trí, dũng cảm và tinh thần trách nhiệm của lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản trong khu dân cư.