Vì sao để kính mắt trong ô tô có thể gây cháy xe? 28/05/2026 12:48

Hiện tượng kính mắt, kính râm hoặc các vật dụng bằng thủy tinh để quên trong khoang lái xe ô tô dưới trời nắng gắt gây hỏa hoạn là một mối nguy hiểm thực tế đã được nhiều cơ quan cứu hỏa và tổ chức an toàn quốc tế cảnh báo nghiêm ngặt.

Bản thân cấu trúc của chiếc kính mắt không chứa chất dễ cháy, nhưng nguy cơ tiềm ẩn nằm ở cơ chế vật lý của tròng kính.

Khi xe ô tô đỗ dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, ánh sáng chiếu qua kính chắn gió sẽ đi xuyên qua tròng kính mắt. Do tròng kính, đặc biệt là kính viễn thị hoặc một số loại kính râm có độ cong lớn sở hữu đặc tính của một thấu kính hội tụ, chúng sẽ khúc xạ và hội tụ toàn bộ các tia sáng mặt trời vốn phân tán thành một điểm duy nhất với mật độ năng lượng cực kỳ cao.

Theo các thử nghiệm của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Mỹ (NFPA), điểm hội tụ này có thể nhanh chóng tạo ra mức nhiệt lượng vượt quá ngưỡng chịu nhiệt của các vật liệu nội thất.

Khi điểm sáng chết chóc này rọi trực tiếp vào các bề mặt dễ cháy xung quanh như biên lai giấy, khăn giấy, thảm lót, vải bọc ghế hoặc ngay cả các chi tiết nhựa trên bảng táp-lô, nó sẽ kích hoạt quá trình bắt lửa và bùng phát thành một vụ cháy xe toàn diện chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh kính mắt, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên để các vật dụng có khả năng hội tụ ánh sáng tương tự trên xe như chai nước khoáng bằng nhựa trong suốt chứa đầy nước, gương trang điểm, hoặc các khối pha lê trang trí.

Để phòng ngừa rủi ro, tài xế luôn được khuyên nên cất kính vào hộp đựng chuyên dụng có lớp lót mờ, hoặc để trong hộc chứa đồ khép kín trước khi rời khỏi xe dưới thời tiết nắng nóng.