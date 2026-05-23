Vì sao một số dòng xe được khuyến cáo không nên đổ xăng E10? 23/05/2026 19:15

Theo các chuyên gia kỹ thuật, đối với các dòng xe đời cũ đặc biệt là những xe sản xuất trước những năm 2000, xăng E10 có thể làm biến tính, biến dạng hoặc ăn mòn các ống dẫn cao su, chi tiết nhựa, gioăng cao su và vòng đệm kín.

Nguyên nhân, khả năng tẩy rửa mạnh của ethanol sẽ làm bong tróc các mảng bám tích tụ lâu ngày trong hệ thống nhiên liệu cũ, dẫn đến tắc nghẽn bộ lọc, đường ống dẫn hoặc kim phun. Ngoài ra, nó cũng có tính ăn mòn cao đối với các bình chứa bằng kim loại không có lớp phủ bảo vệ và các loại bơm nhiên liệu không tương thích.

Các phương tiện sử dụng bộ chế hòa khí hầu như không tương thích với ethanol. Loại nhiên liệu này khi bị phân hủy sẽ để lại các cặn bám như lớp vecni bên trong bộ chế hòa khí, làm sụt giảm rõ rệt hiệu suất vận hành của động cơ.

Để đảm bảo an toàn trước khi đổ nhiên liệu, chủ xe được khuyến cáo nên xác định chính xác mức độ tương thích của phương tiện thì cần tra cứu sổ tay hướng dẫn sử dụng. Nếu loại xăng E10 được khuyến cáo không sử dụng cho phương tiện của bạn, điều này đồng nghĩa với việc động cơ xe đang sở hữu công nghệ cũ hoặc cấu trúc chuyên biệt, không có khả năng xử lý cồn một cách an toàn.

Trong trường hợp vận hành các dòng xe đời sâu, xe cổ hoặc xe nhập khẩu không có sổ tay hướng dẫn, chủ xe nên liên hệ trực tiếp với các xưởng dịch vụ chính hãng để xác định phân hạng xăng và tỷ lệ ethanol an toàn cho khối động cơ.