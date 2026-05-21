Honda vừa tung ra chiếc ô tô có giá bằng 2 xe máy SH 21/05/2026 08:20

(PLO)-Honda đang đối diện với sức ép cạnh tranh lớn trên thị trường.

Theo số liệu báo cáo từ Sina Finance, doanh số bán xe của Honda tại thị trường Trung Quốc trong tháng 4-2026 chỉ đạt 22.595 chiếc, sụt giảm mạnh 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế doanh số từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2026 đạt 145.065 xe, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2025. Trước áp lực sụt giảm liên tục này, hãng xe Nhật Bản đang đẩy nhanh việc điều chỉnh sản xuất, đưa hàng loạt mẫu xe xăng và xe điện bước vào giai đoạn dọn kho, ngừng nhận đơn đặt hàng hoặc giảm mạnh sản lượng.

Chẳng hạn, mẫu SUV cỡ nhỏ thuộc liên doanh GAC Honda, ra mắt từ tháng 8-2022, hiện đã gần như biến mất khỏi các kênh quảng bá bán lẻ tích cực khi các đại lý tập trung xả nốt lượng hàng tồn kho còn lại.

Dữ liệu từ các nền tảng ô tô lớn tại Trung Quốc như Dongchedi và Autohome cho thấy hệ thống đặt hàng của đại lý không còn ghi nhận lượng xe mới được phân bổ từ nhà máy. Để dọn kho, giá của mẫu xe này đã giảm sâu xuống còn khoảng 11.700 USD (308 triệu đồng).

Phiên bản sedan cắm sạc (PHEV) ra mắt năm 2022 đang trong giai đoạn dọn kho và hạn chế quảng bá sau chiến dịch giảm giá sâu vào tháng 2-2026.

Chiến dịch này đưa giá xe xuống mức 20.280 USD cho các khách hàng đủ điều kiện với quy mô giới hạn khoảng 1.000 chiếc.

Thông tin từ đại lý cho thấy không có thêm lượng xe mới nào được xuất xưởng trong giai đoạn khuyến mãi, dù hãng chưa ra thông báo khai tử chính thức.