Độc đáo mẫu xe bán tải chuyên dụng Nissan Frontier Ultimate Build 2 17/05/2026 10:00

(PLO)- Mẫu xe bán tải mạnh mẽ nhất của Nissan vừa được nâng cấp để chinh phục những cung đường hiểm trở.

Với hệ thống treo nâng cao và thùng xe bán tải kiểu camper tích hợp, chiếc Frontier Pro-4X này là ngôi nhà lý tưởng cho những người đam mê hoạt động ngoài trời.

Nissan và Overland Expo vừa chính thức ra mắt Frontier Ultimate Build 2. Ảnh: Nissan.

Triển lãm Overland Expo vừa công bố phiên bản Nissan Frontier Ultimate Build 2. Mẫu xe bán tải chuyên dụng cho những chuyến đi khám phá địa hình hiểm trở này được phát triển dựa trên Frontier Pro-4X. Xe sở hữu hệ thống treo nâng cao, thùng xe tích hợp lều cắm trại và tời kéo.

Nissan và Overland Expo vừa chính thức ra mắt Frontier Ultimate Build 2. Đây là một chiếc bán tải chuyên dụng cho những chuyến khám phá địa hình hiểm trở, được chế tạo dựa trên phiên bản Frontier Pro-4X.

Xe được phát triển cùng AllDogs Offroad Coop, sở hữu cản trước chịu lực cao tích hợp các điểm kéo và tời kéo ComeUp 9.500 lb (4.309 kg). Frontier cũng được trang bị đèn phụ trợ, thanh bảo vệ gầm Nismo và mâm xe Black Rhino Tembo bọc lốp địa hình Nokian.

Đáng chú ý, thùng xe là nơi đặt một chiếc lều cắm trại Tune Outdoor M1L có mái bật lên và sàn ngủ dành cho hai người. Thiết bị này chỉ nặng khoảng 146 kg, cung cấp không gian đứng cao hơn 1,8 m khi mái được nâng lên.

Những điểm nổi bật khác bao gồm pin Battle Born, bộ đàm Midland và hệ thống khí nén ARB. Xe còn có hệ thống vòi sen ngoài trời với máy nước nóng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong suốt chuyến phiêu lưu.

Bên cạnh đó là hệ thống treo chuyên dụng cho địa hình hiểm trở từ AllDogs Offroad. Hệ thống này gồm lò xo cuộn và lò xo lá mới, tay đòn điều khiển phía trên có khoảng sáng gầm cao, càng nâng chịu tải nặng, thanh giằng mở rộng bằng thép không gỉ. Đi kèm là giảm xóc trước, sau Fox Performance Elite và đường ống phanh bằng thép không gỉ kéo dài.

Sức mạnh của xe bán tải này đến từ động cơ V6 3.8 lít, sản sinh công suất 310 mã lực (231 kW/314 PS) và mô-men xoắn 281 lb-ft (381 Nm). Khối động cơ này kết nối với hộp số tự động 9 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh.

Chiếc Frontier Ultimate Build 2 đã ra mắt tại Overland Expo West, sau đó được trưng bày tại hàng loạt sự kiện khác. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, chiếc xe sẽ được bán đấu giá trên Bring a Trailer vào mùa thu này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho Quỹ Overland Expo.