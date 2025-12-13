Nissan Versa 2027 lộ diện: Chiếc sedan rẻ nhất được nâng cấp lớn 13/12/2025 15:09

(PLO)- Nissan Versa thế hệ mới là phiên bản nâng cấp lớn (facelift) từ mẫu xe hiện tại, với tấm kim loại được giữ lại trên cấu trúc khung thân.

Nissan Versa thế hệ tiếp theo sắp ra mắt và đây là một nguyên mẫu chưa được tiết lộ đã xuất hiện trực tuyến, hé lộ những gì hãng đang âm thầm chuẩn bị.

Mẫu sedan cỡ nhỏ này sẽ được nâng cấp đáng kể. Ảnh: Nissan.



Những bức ảnh xác nhận mẫu sedan cỡ nhỏ này sẽ được nâng cấp đáng kể, chứ không chỉ là làm mới nhẹ nhàng.

Nissan Versa mới gần đây đã được phát hiện tại Mexico, dường như trong một buổi chụp hình quảng cáo. Điều này gợi ý mạnh mẽ về màn ra mắt công chúng sắp tới, có thể trong vài tuần tới.

Giống như Sentra lớn hơn, Nissan Versa mới có vẻ là một thiết kế lại đáng kể chứ không phải là một mẫu xe hoàn toàn mới.

Xe vẫn giữ nguyên cấu trúc cốt lõi của thế hệ trước (ra mắt năm 2019 và được nâng cấp vào năm 2022). Hình dáng, đường mái và kính xe là những chi tiết được kế thừa rõ ràng, cho thấy sự liên tục bên dưới lớp vỏ.

Tuy nhiên, Nissan đã thiết kế lại triệt để phần đầu xe. Kiểu dáng giờ đây lấy cảm hứng từ Murano, với đèn pha LED tách đôi được nối với nhau bằng một chi tiết ốp màu đen bóng. Lưới tản nhiệt cũng mỏng hơn đáng kể so với trước đây, kết hợp với hốc gió cản dưới kéo dài. Bất chấp những nâng cấp này, nắp capô và chắn bùn trước dường như vẫn được giữ nguyên.

Phần đuôi xe ít phô trương hơn, mặc dù những nâng cấp vẫn đáng chú ý. Cặp đèn hậu mới của Nissan Versa mang lại nét sắc sảo hơn cho đuôi xe, trong khi cửa hậu được thiết kế lại đôi chút với dòng chữ Versa cỡ lớn. Biển số xe giờ đây nằm thấp hơn, tích hợp vào cản sau được tinh chỉnh lại một cách tinh tế.

Mâm xe hợp kim kiểu mới mang lại nét cá tính hơn, và chiếc xe trong hình có lớp sơn Arctic Ice Blue Metallic nhẹ.

Chưa có hình ảnh nào về cabin bị rò rỉ. Tuy nhiên, Nissan Versa 2027 nhiều khả năng sẽ được thiết kế lại bảng điều khiển, có thể bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp. Các tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến hơn cũng có thể được trang bị, giúp mẫu xe này đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng trong phân khúc.

Về mặt cơ khí, xe tiếp tục sử dụng nền tảng Nissan V, tương tự như nền tảng của Kicks thế hệ trước và mẫu crossover Kait mới ra mắt gần đây. Nissan Versa có động cơ bốn xi-lanh 1,6 lít hút khí tự nhiên dự kiến sẽ quay trở lại. Hiện tại, xe có thể sẽ chỉ kết hợp với hộp số CVT, vì hộp số sàn đã bị ngừng sản xuất trên mẫu xe thế hệ hiện tại.

Việc sản xuất mẫu xe mới sẽ diễn ra tại nhà máy Aguascalientes của Nissan ở Mexico. Đây là một bước chuyển mình so với mẫu xe trước đó, được sản xuất tại nhà máy CIVAC lâu đời ở Cuernavaca. Nhà máy CIVAC dự kiến sẽ đóng cửa vào tháng 3 năm 2026, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Báo cáo từ các đại lý địa phương cho thấy Versa thế hệ tiếp theo có thể sẽ được bán độc quyền tại các thị trường Mỹ Latinh như Mexico và Brazil, nơi nhu cầu về xe sedan giá rẻ vẫn ổn định. Ý tưởng này được củng cố bởi đoạn giới thiệu gần đây của Nissan, cho thấy Versa mới cạnh tranh với Navara, một mẫu xe khác cũng nhắm đến các thị trường này.