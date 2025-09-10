Nissan 'tuyên chiến' với Toyota bằng công nghệ hybrid hiệu suất kỷ lục 10/09/2025 14:30

(PLO)- Hệ thống truyền động hay động cơ hybrid là một phần cốt lõi trong chiến lược của Nissan.

Hãng xe Nhật Bản này sắp ra mắt thế hệ thứ ba của hệ thống E-Power, trong đó động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò máy phát điện, còn động cơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe.

Hệ thống truyền động hay động cơ hybrid là một phần cốt lõi trong chiến lược của Nissan. Ảnh: Motor1.



Với động cơ hybrid mới, Nissan kỳ vọng sẽ tối ưu hóa hiệu suất để vượt lên các đối thủ.

Nissan cho biết động cơ ZR15DDTe sắp ra mắt là động cơ đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ phun lạnh (cold-spray) để tạo đế van trực tiếp trên đầu xi-lanh, thay vì phương pháp ép truyền thống. Thiết kế này giúp tối ưu hóa luồng khí nạp, tạo ra dòng khí xoáy lý tưởng trong buồng đốt và từ đó gia tăng hiệu suất nhiệt.

Nissan tuyên bố hiệu suất nhiệt của động cơ hybrid này đạt 42%, vượt qua con số 41% mà cả Toyota và Hyundai đều công bố cho động cơ hybrid của họ. Hiện chỉ có động cơ hybrid trên xe Công thức 1 với hiệu suất hơn 50% là vượt trội hơn.

Công nghệ phun lạnh là quy trình sản xuất trong đó kim loại dạng bột được phun với tốc độ siêu thanh lên bề mặt. Nissan sử dụng hợp kim gốc đồng, nhờ đặc tính dẫn nhiệt cao, giúp cải thiện hiệu suất làm mát tại các van.

Hãng đã đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ này từ năm 2020 và được cấp phép vào tháng 4 vừa qua. Đầu xi-lanh cũng được thiết kế riêng để phù hợp với các đế van phun, đảm bảo độ bền cần thiết.

Trong quá khứ, Nissan từng gặp rắc rối với động cơ VC-Turbo phức tạp, gây ra các vấn đề về độ bền và dẫn đến các đợt triệu hồi quy mô lớn, trong khi mức tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất cải thiện không đáng kể.

Tuy nhiên, công nghệ phun lạnh lần này hoàn toàn khác biệt. Nissan không thêm bất kỳ chi tiết cơ khí phức tạp nào, mà chỉ thay đổi quy trình sản xuất một chi tiết sẵn có để nâng cao hiệu suất.

Theo Nissan, động cơ hybrid mới này sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Rogue thế hệ thứ tư tại thị trường Bắc Mỹ, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Nếu thành công, công nghệ hybrid mới của Nissan sẽ tạo ra một bước đột phá đáng kể trong ngành công nghiệp ô tô.