Đang xét xử các cựu lãnh đạo Chi cục Thú y Vùng VI vụ tiếp tay buôn lậu 03/02/2026 11:10

(PLO)- Các bị cáo là cựu lãnh đạo Chi cục Thú y Vùng VI đã nhận khoảng 2,9 tỉ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm bị cáo buôn lậu trái phép bột huyết...

Ngày 3-2, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan.

Hai bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung (vợ bị cáo Bình, cùng bị truy nã quốc tế) bị xét xử về tội buôn lậu và đưa hối lộ. 16 bị cáo khác bị xét xử về tội buôn lậu.

5 bị cáo tại Chi cục Thú y Vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng Trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Phú Thái (chuyên viên Cục Thú y) bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 9-2. Chủ tọa phiên tòa là ông Phạm Viết Hùng. Đại diện VKSND TP.HCM là bà Trần Thị Liên và ông Nguyễn Hồng Hiệp.

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết bị cáo Ngô Thị Liên có đơn xin xét xử vắng mặt và đã nhận tội trong quá trình điều tra. 4 bị cáo đang bị truy nã, gồm: Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung, Trần Quốc Trung (cựu giám đốc Công ty Trung Chính), bị cáo Đoàn Thị Huyền.

HĐXX cho biết các quyết định tố tụng đã được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đầy đủ theo quy định pháp luật, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Do đó, HĐXX tiến hành xét xử vắng mặt 5 bị cáo.

Có 26 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, tại Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm bò, cừu... có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Vì lợi nhuận thu về rất lớn, các bị cáo thuộc nhóm Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn để có thể nhập khẩu loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam.

Hai vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình đã thành lập 6 công ty để nhập khẩu sản phẩm động vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi để nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại thuộc khu vực châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên.

Đại diện VKSND TP.HCM tại phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Dưới sự chỉ đạo của hai bị cáo, nhân viên công ty sẽ làm thủ tục hải quan, đăng ký kiểm dịch cho các lô hàng về Việt Nam; làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch nước nhập khẩu, kê khai sai thông tin về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, khai báo gian dối loại mặt hàng theo giấy chứng nhận làm giả...

Từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), bị cáo Bình và Nhung đã nhập khẩu lậu trót lọt 762 lô hàng, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Tương tự, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT đã thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu các lô hàng sản phẩm động vật trị giá từ 13 tỉ đồng đến 250 tỉ đồng.

Bị cáo Bạch Đức Lữu - cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI. Ảnh: SONG MAI

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu hàng hóa, vợ chồng bị cáo Trần Nguyên Bình đã móc nối và đưa hối lộ cho các bị cáo là lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu, Lý Hoài Vũ, Trần Trung Nhân; Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung.

Từ năm 2018 đến 2023, mỗi tháng Nhung và Bình đưa cho bị cáo Nhân khoảng từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng, lần cuối cùng là khoảng cuối tháng 7-2023, Nhung đến văn phòng làm việc và đưa cho bị cáo Nhân 100 triệu đồng. Tổng cộng khoảng 2,9 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền có được, các bị cáo đã chia nhau như sau: Bạch Đức Lữu hưởng 1,2 tỉ đồng, Lý Hoài Vũ 800 triệu đồng, Trần Trung Nhân 1 tỉ đồng, Nguyễn Minh Thành 150 triệu đồng và Nguyễn Văn Trung 150 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn được hưởng lợi số tiền 4 tỉ đồng do các doanh nghiệp khác cho trong quá trình kiểm dịch.