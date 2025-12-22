Truy tố các cựu lãnh đạo Chi cục Thú y Vùng VI tiếp tay buôn lậu trị giá 1.800 tỉ đồng 22/12/2025 16:29

(PLO)- Để việc buôn lậu sản phẩm động vật từ Châu Âu trị giá 1.800 tỉ đồng diễn ra trót lọt, các bị can đã đưa 2,9 tỉ đồng cho các bị can là lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI.

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, VKSND TP.HCM truy tố bị can Trần Nguyên Bình (43 tuổi) và Đỗ Thùy Nhung (vợ bị can Bình, 44 tuổi), cùng về tội buôn lậu và đưa hối lộ. 16 bị can khác bị truy tố về tội buôn lậu.

5 bị can tại Chi cục Thú y Vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (cựu trưởng trạm kiểm dịch động vật), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó), Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Bị can Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Phú Thái (chuyên viên Cục Thú y) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi cục Thú y Vùng VI. Ảnh: TRẦN LINH

Theo cáo trạng, các bị can trong vụ án biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật nhai lại (bò, cừu...) có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã có thoả thuận thú y với Việt Nam.

Vì lợi nhuận thu về rất lớn, nhóm Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn để có thể nhập khẩu loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam.

Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, đại diện các Doanh nghiệp đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, Lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y Vùng VI để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ; bỏ qua, làm không đúng một số quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Cụ thể, bị can Trần Nguyên Bình đã thành lập 6 công ty tại TP.HCM để nhập khẩu sản phẩm động vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Vợ chồng bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã thông qua các công ty trên, nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại thuộc khu vực châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên.

Dưới sự chỉ đạo của hai bị can, nhân viên công ty sẽ làm thủ tục hải quan, đăng ký kiểm dịch cho các lô hàng về Việt Nam; làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch nước nhập khẩu, kê khai sai thông tin về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, khai báo gian dối loại mặt hàng theo giấy chứng nhận làm giả...

Từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), bị can Bình và Nhung đã nhập khẩu lậu trót lọt 762 lô hàng, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng.

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu hàng hóa, vợ chồng bị can Bình đã móc nối và đưa hối lộ cho các bị can là lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y vùng VI, gồm: Bạch Đức Lữu (chi cục trưởng), Lý Hoài Vũ (phó chi cục trưởng), Trần Trung Nhân (trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện); Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên) tổng cộng 2,9 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền có được, các bị can đã chia nhau như sau: Bạch Đức Lữu hưởng 1,2 tỉ đồng, Lý Hoài Vũ 800 triệu đồng, Trần Trung Nhân 1 tỉ đồng, Nguyễn Minh Thành 150 triệu đồng và Nguyễn Văn Trung 150 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị can còn được hưởng lợi số tiền 4 tỉ đồng do các doanh nghiệp khác cho trong quá trình kiểm dịch.

Ngày 31-8-2023, Cơ quan CQĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung về tội buôn lậu và đưa hối lộ.

Tại thời điểm khởi tố, vợ chồng Bình và Nhung đã xuất cảnh. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã hai bị can này và đề nghị Bộ Công an ra thông báo truy nã quốc tế.

Tương tự, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT đã thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu các lô hàng sản phẩm động vật trị giá từ 13 tỉ đồng đến 250 tỉ đồng.