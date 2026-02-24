Cựu tổng giám đốc và nhân viên Công ty Tài chính Cao su lại hầu tòa ở Cần Thơ 24/02/2026 14:01

(PLO)- Cựu tổng giám đốc và nhân viên Công ty Tài chính Cao su đều đang chấp hành án lại tiếp tục hầu tòa trong vụ án khác liên quan đến vi phạm quy định cho vay ở Cần Thơ.

Ngày 24-2, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo nguyên là tổng giám đốc, nhân viên Công ty Tài chính Cao su về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

5 bị cáo ra tòa ngày 24-2. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (tên gọi khác là Phan Long Xít), Đặng Thị Kim Anh, Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Hồng Hải và Lê Anh Tuấn, bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3, Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

Tuy nhiên, tại phiên tòa, do vắng một số người liên quan, đại diện VKS và người liên quan đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập những người này nhằm làm rõ nội dung vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa hôm nay. Ngoài ra, chủ tọa cũng cho biết do còn một số nội dung trong vụ án chưa được làm rõ nên tòa sẽ ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án này.

Video: Phát biểu của đại diện VKS tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, Công ty Tài chính Cao su đã ký 5 hợp đồng cho công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Nữ Hoàng (có trụ sở tại Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ) vay tiền, dư nợ tạm tính đến ngày 30-11-2022 là hơn 106 tỉ, trong đó nợ gốc 30,5 tỉ, nợ lãi hơn 75,7 tỉ.

Cáo trạng xác định một số cán bộ, lãnh đạo Công ty Tài chính Cao su đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại cho công ty.

Cụ thể, Phan Minh Anh Ngọc với vai trò là Tổng giám đốc công ty biết được 4 hợp đồng tín dụng (trong các năm 2007, 2008, 2011) không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn trực tiếp ký nhận tài sản, chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng và ký xét duyệt cho vay nhiều lần trong khi khách hàng đang bị nợ xấu, không có khả năng trả nợ vay gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 30,5 tỉ đồng.

Đặng Thị Kim Anh với vai trò là kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán biết được bốn hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn chỉ đạo cho cấp dưới của mình thực hiện hồ sơ giải ngân, gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 20,5 tỉ đồng.

Trần Quốc Hoàng với vai trò là cán bộ tín dụng không kiểm tra và thu thập các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, không thẩm định pháp lý tài sản đảm bảo của bên thứ ba nhưng vẫn đề xuất cho vay đối với bốn hợp đồng tín dụng trên gây thiệt hại cho công ty 30,5 tỉ đồng.

Nguyễn Hồng Hải với vai trò là kế toán tín dụng biết được 4 hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng Hải vẫn tạo điều kiện giải ngân 25,3 tỉ, gây thiệt hại cho công ty 25,3 tỉ.

Lê Anh Tuấn với vai trò là kế toán trong quá trình kiểm tra hồ sơ để giải ngân không kiểm tra tình hình nợ xấu của khách hàng đối với 3 hợp đồng tín dụng, ký nháy trên mục kiểm soát của 4 phiếu chi, gây thiệt hại cho công ty 6,6 tỉ.