Cựu tổng giám đốc và nhân viên Công ty Tài chính Cao su lại hầu tòa ở Cần Thơ

Ngày 24-2, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo nguyên là tổng giám đốc, nhân viên Công ty Tài chính Cao su về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (tên gọi khác là Phan Long Xít), Đặng Thị Kim Anh, Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Hồng Hải và Lê Anh Tuấn, bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3, Điều 179 BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).
Tuy nhiên, tại phiên tòa, do vắng một số người liên quan, đại diện VKS và người liên quan đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập những người này nhằm làm rõ nội dung vụ án. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa hôm nay. Ngoài ra, chủ tọa cũng cho biết do còn một số nội dung trong vụ án chưa được làm rõ nên tòa sẽ ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án này.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2011, Công ty Tài chính Cao su đã ký 5 hợp đồng cho công ty TNHH kỹ nghệ thực phẩm Nữ Hoàng (có trụ sở tại Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ) vay tiền, dư nợ tạm tính đến ngày 30-11-2022 là hơn 106 tỉ, trong đó nợ gốc 30,5 tỉ, nợ lãi hơn 75,7 tỉ.
Cáo trạng xác định một số cán bộ, lãnh đạo Công ty Tài chính Cao su đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại cho công ty.
Cụ thể, Phan Minh Anh Ngọc với vai trò là Tổng giám đốc công ty biết được 4 hợp đồng tín dụng (trong các năm 2007, 2008, 2011) không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn trực tiếp ký nhận tài sản, chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng và ký xét duyệt cho vay nhiều lần trong khi khách hàng đang bị nợ xấu, không có khả năng trả nợ vay gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 30,5 tỉ đồng.
Đặng Thị Kim Anh với vai trò là kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán biết được bốn hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng vẫn chỉ đạo cho cấp dưới của mình thực hiện hồ sơ giải ngân, gây thiệt hại cho Công ty Tài chính Cao su 20,5 tỉ đồng.
Trần Quốc Hoàng với vai trò là cán bộ tín dụng không kiểm tra và thu thập các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, không thẩm định pháp lý tài sản đảm bảo của bên thứ ba nhưng vẫn đề xuất cho vay đối với bốn hợp đồng tín dụng trên gây thiệt hại cho công ty 30,5 tỉ đồng.
Nguyễn Hồng Hải với vai trò là kế toán tín dụng biết được 4 hợp đồng tín dụng trên không đủ điều kiện giải ngân nhưng Hải vẫn tạo điều kiện giải ngân 25,3 tỉ, gây thiệt hại cho công ty 25,3 tỉ.
Lê Anh Tuấn với vai trò là kế toán trong quá trình kiểm tra hồ sơ để giải ngân không kiểm tra tình hình nợ xấu của khách hàng đối với 3 hợp đồng tín dụng, ký nháy trên mục kiểm soát của 4 phiếu chi, gây thiệt hại cho công ty 6,6 tỉ.
5 bị cáo đều đang chấp hành án trong các vụ án khác
Bị cáo Ngọc đang chấp hành hai bản án với mức hình phạt chung là tù chung thân. Năm 2023 của TAND cấp cao tại TP.HCM tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp với bản án năm 2018 của TAND TP.HCM phạt 22 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng và tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Kim Anh đang chấp hành ba bản án với mức hình phạt 26 năm tù. Bản án năm 2022, TAND TP.HCM phạt 7 năm tù vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt với bản án năm 2018 của TAND TP.HCM phạt 12 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng; bản án năm 2020 của TAND TP.HCM phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Bị cáo Hoàng đang chấp hành án theo bản án năm 2016 của TAND cấp cao tại TP.HCM xử phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Tuấn đang chấp hành án theo hai bản án năm 2020 và 2023 của TAND cấp cao tại TP.HCM phạt 8 năm tù, về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Bị cáo Hải đang chấp hành án theo hai bản án năm 2020 và 2023 của TAND cấp cao tại TP.HCM phạt 8 năm tù, về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.