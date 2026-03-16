TAND TP.HCM kêu gọi em trai bà Hứa Thị Phấn ra đầu thú 16/03/2026 15:07

(PLO)- Cáo trạng xác định Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) đã ký các tài liệu, chứng từ... hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn nhằm giúp bà Phấn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Như PLO đã đưa tin, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong số 9 bị cáo bị đưa ra xét xử, bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông báo, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 1-4 đến ngày 9-4. Vụ án có bị cáo Hứa Xường đang bị truy nã. TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo Hứa Xường ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16 Điều 61 BLTTHS.

Trong trường hợp bị cáo Hứa Xường không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn) do bà Hứa Thị Phấn (đã mất) và các đồng phạm thực hiện.

Theo đó, Công ty Cổ phần Phú Mỹ do Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT, được giao phần đất có diện tích 279.269 m2 tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), trong đó phần diện tích 240.000 m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269 m2, Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản thuộc Dự án diện tích 279.269 m2.

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của Dự án diện tích 279.269 m2 thuộc Khu 13D nêu trên.

Thực hiện theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các bị cáo là người nhà, người quen, nhân viên của bà Phấn, được Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật); Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng (cùng là thành viên HĐQT) đã ký các Biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định, để Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249,8 tỉ đồng, đã trả 170 tỉ đồng, hiện còn 89 tỉ đồng.

Hiện nay Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16 tỉ đồng và còn chiếm đoạt số tiền 73 tỉ đồng.

Đối với Hứa Xường, bị cáo này đã xuất cảnh trước khi khởi tố, hiện không xác định được đang ở đâu.

Cũng theo cáo trạng, dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản đảm bảo đủ kiều kiện, các bị cáo tại ngân hàng, gồm: Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (Phó Giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (Trưởng Phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (Cán bộ tín dụng) đã quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định về cho vay và giao dịch bảo đảm, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỉ đồng.

Đối với Hứa Thị Phấn, cáo trạng xác định bà là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng và hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt nên phải chịu trách nhiệm với vai trò chính, đầu vụ.

Tuy nhiên, do Hứa Thị Phấn đã chết vào ngày 13-2-2023, nên CQĐT không xem xét xử lý hình sự.