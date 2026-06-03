Chính phủ trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026 03/06/2026 18:19

(PLO)- Dự án Luật Đô thị đặc biệt được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, đặt nền tảng cho việc xác lập rõ vị thế, vai trò và khát vọng phát triển của TP.HCM.

Ngày 3-6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP về việc thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất trong năm 2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ cũng thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Chính phủ trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Dự án Luật Đô thị đặc biệt được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đặt nền tảng cho việc xác lập rõ vị thế, vai trò và khát vọng phát triển của TP.HCM với tư cách là cực tăng trưởng của cả nước, là đô thị đặc biệt mang tính toàn cầu, có sức cạnh tranh trong khu vực và từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ các đô thị lớn thế giới.