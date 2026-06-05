Phát hiện đối tượng truy nã trong nhóm lừa đảo trực tuyến về từ Campuchia 05/06/2026 14:42

(PLO)- Công an Lâm Đồng phát hiện đối tượng truy nã từ năm 2025 trong 18 người làm việc cho các tổ chức lừa đảo được Campuchia bàn giao

Ngày 5-6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ nhân thân, hành vi của các trường hợp vừa được Campuchia bàn giao sau khi phát hiện một đối tượng truy nã trong nhóm người này.

Bộ đội Biên phòng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với phía Campuchia về tiếp nhận công dân Việt Nam.

Trước đó, tại cửa khẩu Bu Prăng ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, bàn giao.

Qua xác minh, các công dân này khai nhận đã sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, họ bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý do cư trú, lao động trái phép tại tỉnh Mondulkiri.

Tiếp nhận các công dân Việt Nam.

Trong số 18 công dân được tiếp nhận có 11 người thường trú tại Thanh Hóa, ba người ở Phú Thọ, hai người ở Bắc Ninh, một người ở Quảng Ninh, một người ở Lào Cai.

Trong quá trình xác minh, rà soát nhân thân bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lục Văn Dương (25 tuổi, quê Thanh Hóa) là đối tượng truy nã, đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 8-2025.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiến hành bắt giữ đối tượng và thông báo cho Công an tỉnh Thanh Hóa để thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lục Văn Dương thời điểm bị bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã trong nhóm công dân được bàn giao từ Campuchia là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và Bộ đội Biên phòng trong công tác kiểm soát biên giới, quản lý xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh trật tự.