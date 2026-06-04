Phan Thiết sắp có biểu tượng nụ hoa thanh long bên hồ vô cực tại dốc Hoàng Hôn 04/06/2026 11:27

(PLO)- Đồ án Công viên văn hóa dốc Hoàng Hôn vừa được thiết kế với biểu tượng nụ hoa thanh long, ngọn sóng biển đặt trên hồ nước vô cực.

Sáng 4-6, kiến trúc sư Ngô Lê Nguyễn (thường được biết đến với tên gọi Ngô Ốc Bươu) đã gửi cho chúng tôi đồ án thiết kế của dự án Công viên Dốc Hoàng Hôn tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Đồ án vừa thiết kế của nhóm KTS Ngô Ốc Bươu.

Đây là đồ án do nhóm kiến trúc sư Ngô Lê Nguyễn, Nguyễn Ngọc Quý và Nguyễn Nhật Vy thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND phường Phú Thủy.

Thanh long và biển cả cùng hòa quyện

Đồ án được nhóm thiết kế lấy cảm hứng từ cây và trái thanh long, loại cây đã trở thành biểu tượng của Bình Thuận suốt nhiều thập niên qua. Những cành thanh long mềm mại được cách điệu thành hệ thống lối đi, mái che và các không gian công cộng kết nối liên hoàn, tạo nên một dòng chảy văn hóa xuyên suốt từ đất liền ra biển.

Nụ hoa thanh long.

Các công trình được thiết kế theo hướng tối giản, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và bản sắc địa phương.

Hình ảnh nụ hoa thanh long, ghe thuyền, sóng biển, những lều mắm cách điệu... xuất hiện xuyên suốt trong tổng thể kiến trúc, gợi nhớ về cuộc sống lao động cần cù của cư dân vùng biển.

Các điệu nụ hoa thanh long.

Theo kiến trúc sư Ngô Ốc Bươu, những đường cong mềm mại cùng các múi đặc trưng của trái thanh long được chọn làm ngôn ngữ chủ đạo cho toàn bộ quy hoạch. Nhờ đó, các cụm cảnh quan, công trình và tuyến dạo bộ được kết nối liền mạch, vừa gần gũi với thiên nhiên vừa tạo dấu ấn thị giác riêng biệt.

Ba điểm check-in hứa hẹn hút khách

Nếu dự án được đầu tư xây dựng, Phú Thủy sẽ sở hữu thêm một quần thể du lịch - văn hóa đặc sắc với ít nhất ba điểm check-in nổi bật.

Đầu tiên là biểu tượng nụ hoa thanh long, công trình mang ý nghĩa tôn vinh loại cây đã làm nên thương hiệu của vùng đất nắng gió, đồng thời tạo nên điểm nhấn nghệ thuật hướng thẳng ra biển.

Biểu tượng sóng biển.

Thứ hai là biểu tượng ngọn sóng biển, được thiết kế tại khu vực giao thoa giữa đất liền và đại dương. Hình ảnh những con sóng vươn cao không chỉ thể hiện sức sống của biển Phan Thiết mà còn mở ra những góc chụp ảnh ấn tượng cho du khách.

Đặc biệt cả hai biểu tượng ngọn sóng biển và nụ thanh long được đặt trên hồ nước vô cực tạo ra một tầm nhìn tận cùng chân trời, nơi đất liền và biển cả gặp nhau, khẳng định vẻ đẹp vĩnh cửu của hoàng hôn Phan Thiết.

Thứ ba chính là Dốc Hoàng Hôn, địa danh vốn đã nổi tiếng từ lâu nhờ cung đường uốn cong ôm một vòng quanh núi Cố, sát biển. Vào mỗi buổi chiều, nơi đây trở thành điểm ngắm hoàng hôn đẹp bậc nhất khu vực, thu hút đông đảo người dân và du khách đến lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Một góc công viên.

Đặc biệt, từ Dốc Hoàng Hôn đến Công viên Đá Ông Địa chỉ hơn 2 km và rất gần tuyến đường hoa giấy đang được phường Phú Thủy triển khai. Khi kết nối lại, khu vực này có thể hình thành một chuỗi trải nghiệm du lịch ven biển đầy màu sắc.

Nơi kể câu chuyện của một vùng đất

Theo đồ án thiết kế, Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn không chỉ là nơi tham quan hay vui chơi giải trí. Đó còn là không gian kể chuyện về con người Phan Thiết hào sảng, về những mùa thanh long đỏ rực, về nghề biển đã nuôi lớn bao thế hệ và về vẻ đẹp bình yên của những buổi chiều biển nhuộm vàng ánh nắng.

Ông Nguyễn Hữu Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, cho biết địa phương đang xúc tiến tìm kiếm nguồn tài trợ để hiện thực hóa dự án.

Góc công viên nhìn từ trên cao.

Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn không chỉ là địa điểm tham quan, mà còn là một cuốn nhật ký kể về sự cần cù, hào sảng của con người Bình Thuận, về trái thanh long nuôi dưỡng bao thế hệ. Đây sẽ là nơi để du khách lắng lòng, tận hưởng vẻ đẹp chân thực, mộc mạc nhưng cũng đầy kiêu hãnh của xứ biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Nếu thành hiện thực, Công viên văn hóa Dốc Hoàng Hôn sẽ không chỉ bổ sung thêm một điểm đến mới cho du lịch biển mà còn trở thành biểu tượng văn hóa mang đậm bản sắc địa phương nơi du khách có thể chạm vào câu chuyện của vùng đất thanh long, biển xanh và những hoàng hôn đẹp đến nao lòng.