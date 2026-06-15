Gần 800 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, có đại biểu sinh năm 2010 15/06/2026 12:08

(PLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên.

Sáng 15-6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, cho biết đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII đã cơ bản hoàn tất.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông tin về Đại hội. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Theo đó, toàn bộ 12.733 đơn vị đoàn cấp cơ sở, 3.968 đơn vị đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 40/40 đơn vị đoàn cấp tỉnh đã tổ chức thành công đại hội theo đúng Điều lệ Đoàn và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) trong hai ngày 24 và 25-6 với bốn phiên làm việc. Phiên trọng thể diễn ra lúc 8 giờ ngày 25-6 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các nền tảng số của Đoàn.

Tham dự Đại hội có 786 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong số này có 91 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, 660 đại biểu được bầu từ các địa phương, đơn vị và 35 đại biểu được chỉ định.

Cơ cấu đại biểu bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa và tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có 312 đại biểu nữ, chiếm 39,7%; 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 18,32%; độ tuổi bình quân là 31,7 tuổi.

Đặc biệt, đại biểu trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội là em Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24-4-2010, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Đại hội cũng có sự tham gia của hai đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ban Cán sự Đoàn tại Lào và Trung Quốc.

Về trình độ chuyên môn, có 313 đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có một phó giáo sư và 23 tiến sĩ; 503 đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp, cao cấp và cử nhân.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đại hội có khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe và bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, tổ chức hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và lực lượng xung kích cách mạng.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh ĐĂNG HẢI.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ mới xác định năm nhiệm vụ đột phá gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ; thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, gần thanh niên, sát cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện.

Về công tác nhân sự, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã hoàn thiện các đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo dự kiến, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII sẽ có 123 ủy viên, giảm 22 người so với nhiệm kỳ trước. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn dự kiến có 26 ủy viên, giảm bảy người; Ban Bí thư gồm năm đồng chí, giảm hai người; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có 17 ủy viên, giảm hai người.

Sau khi Đại hội kết thúc, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII lần thứ nhất sẽ bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII.

Bên cạnh các nội dung chính thức, công tác tuyên truyền hướng về Đại hội cũng được triển khai trên nhiều nền tảng số. Chương trình tiếp nhận thông điệp, kỳ vọng gửi tới Đại hội thông qua chatbot đã thu hút hơn 60.000 lượt ý kiến của đoàn viên, thanh niên; chiến dịch thay ảnh đại diện hưởng ứng Đại hội thu hút hơn 100.000 lượt tham gia.

Sau khi Đại hội bế mạc, Trung ương Đoàn dự kiến tổ chức đại nhạc hội thanh niên Concert thanh xuân tại khu vực trường đua F1 Hà Nội với quy mô khoảng 20.000 khán giả, nhằm lan tỏa tinh thần và nghị quyết của Đại hội đến đông đảo thanh niên cả nước.