TP.HCM: Thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam 09/06/2026 13:20

Ngày 9-6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM làm trưởng đoàn đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi tại các phường Bình Tân, Bình Trị Đông và Phú Thọ Hòa, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Đây là chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 3-6-2026 của UBND TP.HCM về việc tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam.

Tham gia đoàn có đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, Hội Người cao tuổi TP, Sở Y tế cùng lãnh đạo các địa phương.

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Mững (sinh năm 1936), ngụ tại phường Bình Tân. Ông là bệnh binh hạng 2/3, từng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM (thứ 2, từ phải sang) thăm hỏi, chúc thọ ông Trần Văn Mững. Ảnh: HẢI NHI

Hiện nguồn thu nhập chính của ông là trợ cấp ưu đãi người có công khoảng 4,6 triệu đồng/tháng. Dù tuổi cao, sức khỏe còn hạn chế, ông vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đồng thời giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Gia đình ông có 10 người con, đều đã trưởng thành, có việc làm và thu nhập ổn định; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đoàn công tác ghi nhận tinh thần vượt khó, gương mẫu của gia đình ông Trần Văn Mững; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Cọng (sinh năm 1936, ngụ tại số 60/10A đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông), là vợ liệt sĩ Trần Văn Minh, hiện sống cùng con.

Gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập chủ yếu từ trợ cấp hằng tháng khoảng 2,6 triệu đồng; sức khỏe hạn chế, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM thăm hỏi cụ Cọng. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Đông (sinh năm 1936, ngụ tại số 97 đường Lê Lang, phường Phú Thọ Hòa), thuộc diện gia đình có công với cách mạng, hiện sống cùng con. Nguồn thu nhập chính của bà là trợ cấp hơn 1,2 triệu đồng/tháng, đời sống còn nhiều khó khăn.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM và ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP.HCM tặng quà cho cụ Đông. Ảnh: HẢI NHI

Song song đó, đoàn đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, có giải pháp hỗ trợ thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người có công, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP.HCM.