TP.HCM công bố kế hoạch chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2026 25/01/2026 07:10

(PLO)- Năm 2026, TP.HCM tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhằm tri ân, chăm lo đời sống tinh thần và tôn vinh người cao tuổi.

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn Thành phố năm 2026. Hoạt động này nhằm thể hiện sự tôn kính, quan tâm, chăm sóc người cao tuổi theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đối tượng được chúc thọ là công dân Việt Nam từ 70 tuổi trở lên, gồm các mốc tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Người cao tuổi phải cư trú hợp pháp tại TP.HCM, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 2, từ trái sang) thăm hỏi cụ Bùi Công Ngọc (90 tuổi) tại phường 9, quận Tân Bình vào ngày 4-6-2025. Ảnh: HOÀNG KIM

Nhóm từ 95 tuổi trở lên được tổ chức chúc thọ, tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán. Trường hợp chưa thực hiện trong dịp Tết, việc chúc thọ sẽ diễn ra vào Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6) hoặc Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10).

Với các mốc tuổi 70, 75, 80, 85 và 90, việc chúc thọ được tổ chức vào ngày 6-6. Những trường hợp còn lại sẽ thực hiện vào ngày 1-10. Một số địa phương có điều kiện kinh phí có thể chủ động chúc thọ các mốc tuổi 70, 75, 80 và 85 ngay trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, người tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ, tặng 5 m vải lụa và 700.000 đồng. Riêng tại TP.HCM, mức quà tặng cao hơn quy định chung và tặng thêm khánh vàng.

Cụ thể, người tròn 90 tuổi được tặng 1,8 triệu đồng tiền mặt, kèm Giấy mừng thọ do Chủ tịch UBND TP.HCM ký. Với các mốc tuổi 70 và 75, mức quà là 800.000 đồng; người 80 và 85 tuổi nhận 1,2 triệu đồng.

Lãnh đạo TP.HCM sẽ trực tiếp thăm hỏi, tặng quà người 90 tuổi và 100 tuổi tiêu biểu vào dịp Tết Bính Ngọ 2026 và ngày 6-6. UBND phường, xã và đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức với các trường hợp còn lại.

Việc chúc thọ được tổ chức linh hoạt như trao quà tại nơi cư trú với người yếu sức khỏe, tổ chức tập trung tại trụ sở UBND hoặc tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Sở Y tế đề nghị các địa phương triển khai đúng đối tượng, thời điểm, bảo đảm trang trọng và tiết kiệm. Việc chúc thọ, mừng thọ năm 2026 được triển khai đến hết tháng 11-2026.