845 con chim được đăng ký 'hộ khẩu' ở TP Huế 10/03/2026 09:27

(PLO)- Sau một năm yêu cầu mang chim đi cà phê phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, lực lượng Kiểm lâm TP Huế đã xử phạt hàng chục triệu đồng, tịch thu hàng trăm con chim hoang dã.

Một năm qua, việc lực lượng Kiểm lâm TP Huế đẩy mạnh kiểm tra, yêu cầu người dân chứng minh nguồn gốc chim cảnh đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều vụ nuôi nhốt, buôn bán chim không đúng quy định.

Tịch thu gần 300 con chim

Trước đó, lực lượng Kiểm lâm TP Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ quán cà phê ký cam kết không kinh doanh, tiếp tay cho việc mua bán động vật hoang dã, chim di cư trái quy định.

Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, yêu cầu chủ quán nhắc nhở khách khi mang chim đi cà phê để giao lưu phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Đặc biệt, đơn vị này đề nghị các chủ quán nhắc nhở khách khi mang chim đến giao lưu phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Nếu phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Sau đó, những thông tin mang chim đi cà phê phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc nhận được nhiều ý kiến phản hồi của người dân, bên cạnh những người đồng tình thì có nhiều ý kiến trái chiều.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế thừa nhận thú chơi chim cảnh là nét văn hóa lâu đời. Tuy nhiên, việc đưa hoạt động này vào khuôn khổ pháp lý là điều tất yếu.

"Pháp luật đã quy định thì mọi người dân và cơ quan thi hành phải chấp hành. Việc tạo ra diễn đàn tranh luận thời gian qua theo tôi là một thành công lớn trong việc nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu rằng chim hoang dã là tài nguyên chung, không phải để tự do khai thác", ông Tuấn khẳng định.

Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vụ mua bán 40 con chim chào mào.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng Kiểm lâm đã ra quân quyết liệt. Thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17-10-2025 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm về động vật hoang dã đã được siết chặt.

Theo số liệu từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế, tính từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phát hiện 13 vụ mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trái phép. Tổng số tiền nộp phạt gần 40 triệu đồng, tịch thu 295 con chim (gồm năm loài nguy cấp, quý hiếm và 290 con thông thường).

Như vào ngày 27-2-2025, đơn vị đã xử phạt một người 2 triệu đồng về hành vi mua bán 134 con chim trái pháp luật. Ngày 18-8-2025, xử phạt một cá nhân hơn 9 triệu đồng về hành vi mua bán và quảng cáo kinh doanh 17 con chim không rõ nguồn gốc.

845 con chim được đăng ký

Để tạo điều kiện cho người dân duy trì thú vui đúng luật, trong thời gian qua, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm, Chi cục Kiểm lâm TP Huế đã hướng dẫn các thủ tục đăng ký nguồn gốc.

Kết quả, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 32 cá nhân trên địa bàn đăng ký nuôi sinh sản loài động vật rừng thông thường với số lượng 845 con chim (chủ yếu là Chào mào, Yến Phụng, Công Ấn Độ).

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với công an và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã tại các chợ trên địa bàn TP Huế.

Ông Tuấn cho biết việc siết chặt quản lý này được kỳ vọng sẽ mang lại bốn lợi ích cốt lõi. Đầu tiên, đây là giải pháp ngăn chặn tận gốc nạn săn bắt, bằng cách đánh mạnh vào thị trường tiêu thụ nhằm cắt đứt chuỗi cung - cầu chim bẫy tự nhiên.

Thứ hai, việc kiểm soát nguồn gốc chim cảnh góp phần bảo tồn hệ sinh thái, giúp giữ ổn định quần thể chim bản địa. Bảo vệ sự đa dạng sinh học của vùng đầm phá và rừng miền Trung.

Thứ ba, quy định mới này còn thúc đẩy sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từng bước chuyển đổi từ thói quen tận thu tự nhiên sang nuôi chim sinh sản có kiểm soát.

Cuối cùng, việc quản lý chặt chẽ còn giúp xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, phù hợp với định hướng phát triển TP Huế trở thành đô thị di sản, sinh thái, xanh - sạch - bền vững.