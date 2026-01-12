Cảnh sát phát hiện súng trên xe đầu kéo, tài xế khai mua về bắn chim 12/01/2026 11:08

(PLO)- Cảnh sát ở Đắk Lắk phát hiện súng, đạn và pháo trên xe đầu kéo. Tài xế khai đặt mua súng trên mạng để về bắn chim.

Ngày 12-1, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phát hiện một tài xế điều khiển xe đầu kéo mang theo súng đạn.

Tài xế xe đầu kéo (đội nón lưỡi trai) và tang vật liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 ngày 11-1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 8 (xã Quảng Phú), tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk phát hiện một xe đầu kéo có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có một khẩu súng, hai hộp nhựa bên trong có chứa đạn chì và 26 viên pháo trong hộp giấy.

Tài xế xe đầu kéo khai mua súng trên mạng để về bắn chim. Ảnh: C.A

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế là Nguyễn Văn Nhật (28 tuổi, ngụ xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) khai nhận, đã mua khẩu súng trên mạng xã hội để phục vụ việc bắn chim.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng CSGT đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý theo thẩm quyền.