Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn lái đò ở chùa Hương 27/02/2026 14:39

(PLO)- Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra nồng độ cồn với các lái đò ở chùa Hương. Tại các điểm kiểm tra, không ghi nhận trường hợp vi phạm.

Ngày 27-2, lực lượng CSGT đường thủy cùng Công an xã Hương Sơn kiểm tra dọc tuyến suối Yến, tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương

Các tổ công tác thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, kiểm soát việc chấp hành quy định.

Tại các điểm kiểm tra, không ghi nhận trường hợp vi phạm; các lái đò đều nghiêm túc hướng dẫn hành khách mặc áo phao đúng quy định trước khi xuất bến.

Lực lượng CSGT đường thủy cùng Công an xã Hương Sơn kiểm tra dọc tuyến suối Yến, tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương. Ảnh Đ.D

Đại úy Bùi Xuân Trường, cán bộ Đội CSGT đường thủy số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, cho biết ngay từ đầu mùa lễ hội, lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra trực tiếp trên tuyến suối Yến.

Đến nay, ý thức của người dân và du khách được nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa lễ hội.

Theo ông Trường, việc du khách đồng thuận chấp hành quy định không chỉ giúp giảm nguy cơ mất an toàn mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng điều tiết phương tiện thuận lợi, hạn chế va chạm, ùn ứ trên tuyến vận chuyển chính của lễ hội.

Nhiều lái đò cho biết, sau thời gian ban tổ chức tăng cường tuyên truyền và áp dụng biện pháp kiểm tra quyết liệt, nhận thức của du khách đã thay đổi tích cực. Việc mặc áo phao không còn mang tính đối phó mà trở thành thói quen tự giác để bảo đảm an toàn cho chính mình.

Tại các điểm kiểm tra, không ghi nhận trường hợp vi phạm. Ảnh: Đ.D

Du khách tham gia lễ hội cũng bày tỏ sự đồng thuận với quy định bắt buộc mặc áo phao. Theo nhiều ý kiến, việc siết chặt an toàn giao thông đường thủy giúp hành trình trên suối Yến yên tâm hơn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm khi lượng phương tiện vận chuyển lớn.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương, cho biết kết quả đạt được là nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Tổ chức, lực lượng chức năng và đội ngũ lái đò trong tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý vi phạm.

“Các lái đò được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để du khách không mặc áo phao. Đến nay, ý thức của cả lái đò và du khách đã thay đổi rõ rệt, việc mặc áo phao trở thành quy định được tự giác chấp hành, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối trên suối Yến” – ông Đức nói.

Đến nay, ý thức của cả lái đò và du khách đã thay đổi rõ rệt, việc mặc áo phao trở thành quy định được tự giác chấp hành. Ảnh: Đ.D

Ông Tạ Đình Dũng, Tổ trưởng Tổ Thông tin – Truyền thông (Ban Tổ chức Lễ hội), thông tin thêm thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là.

Mọi phương tiện vận chuyển khách trên suối Yến phải bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn trước khi xuất bến, hướng tới xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh, thân thiện.

Việc 100% du khách chấp hành mặc áo phao trong ngày 27-2 được đánh giá là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm thời gian qua, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tổ chức lễ hội theo tiêu chí “An toàn – Thân thiện – Văn minh – Chất lượng”.