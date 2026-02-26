1 du khách nước ngoài bay flycam trái phép ở Đà Nẵng bị lập biên bản 26/02/2026 18:18

(PLO)- Một người mang quốc tịch Đức điều khiển máy bay không người lái ở Đà Nẵng bị lực lượng chức năng lập biên bản.

Chiều 26-2, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải vừa phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển máy bay không người lái trái phép (flycam/UAV).

Du khách nước ngoài bay flycam trái phép tại Đà Nẵng bị lập biên bản. Ảnh: QC

Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực miếu Ông giao đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp ở phường An Hải, lực lượng tuần tra kiểm soát UAV phường An Hải phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển máy bay không người lái trái phép.

Qua làm việc, người này khai nhận tên OP (35 tuổi, quốc tịch Cộng hòa liên bang Đức), đang du lịch tại Đà Nẵng.

Trước hành vi vi phạm nêu trên, Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải đã lập biên bản tạm giữ tang vật UAV, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự TP để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 24-2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy quân sự TP phát hiện, xử lý trường hợp TNT (SN 36 tuổi, ngụ tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh.