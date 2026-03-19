Thuê resort hạng sang, dựng sân khấu giữa hồ bơi để quảng cáo cờ bạc 19/03/2026 15:42

(PLO)- Để gây chú ý cho trang web cờ bạc, một thanh niên thuê resort hạng sang ở Mũi Né, dựng sân khấu ở giữa hồ bơi.

Ngày 19-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp xử lý một vụ tổ chức quảng cáo cho trang web cá cược trái phép tại một resort hạng sang và triệt xóa một điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức trò chơi điện tử.

Sân khấu hoành tráng trong một resort hạng sang để quảng cáo cờ bạc do N.M.H tổ chức.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 15-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an phường Mũi Né bất ngờ ập vào kiểm tra một resort tại thuộc khu phố Hàm Tiến 2.

Tại khu vực hồ bơi sang trọng ở trung tâm resort, một sân khấu hoành tráng đã được dựng lên với hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn. Giữa dàn DJ nóng bỏng, các vũ công dancer chuyên nghiệp và sự dẫn dắt lôi cuốn của MC, hàng chục thanh niên đang bị cuốn vào hoạt động quảng bá công khai cho trang web cá cược trái phép mang tên Open88

Kẻ cầm đầu dàn dựng "show diễn" này là N.M.H. (27 tuổi trú TP.HCM). H. khai nhận đã được một "đối tác" bí ẩn thuê tổ chức sự kiện với mức giá 95 triệu đồng. Để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp và hợp pháp, H. đã thuê resort, huy động người mẫu, dancer nhằm tạo không khí sôi động, mồi chài sự chú ý của khách du lịch và giới trẻ vào vòng xoáy cá cược.

Tang vật cảnh sát thu giữ.

Open88 không phải là cái tên xa lạ, thực chất là một nhà cái có nguồn gốc từ các máy chủ đặt tại nước ngoài. Đây là dạng website cá cược thường xuyên thay đổi tên miền, sử dụng trung gian thanh toán qua tài khoản ảo, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để né tránh kiểm soát.

Đáng chú ý, các nền tảng này thường mượn hình ảnh người nổi tiếng hoặc giả mạo quảng cáo, cắt ghép video, livestream để tạo niềm tin, một thủ đoạn không mới nhưng vẫn rất hiệu quả với người nhẹ dạ.

Sự việc tại Mũi Né thêm một lần cho thấy xu hướng mới của tội phạm công nghệ cao: đưa cờ bạc từ không gian ảo ra đời thực để “hợp thức hóa cảm xúc” người chơi.

Việc lực lượng Công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ khâu quảng bá là bước đánh chặn quan trọng, bởi khi người chơi đã bị cuốn vào hệ sinh thái cá cược, việc kiểm soát trở nên khó khăn gấp nhiều lần.

Hơn 20 người đánh bạc bằng hình thức trò chơi bắn cá bị bắt quả tang.

Cũng trong tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Phú Thủy tiếp tục đột kích vào một điểm đánh bạc thắng thua bằng tiền, thông qua hình thức trò chơi điện tử bắn cá và quay số trúng thưởng tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thông .

Tại đây, cảnh sát phát hiện có 20 người đang đánh bạc và đã thu giữ 5 máy trò chơi bắn cá, 1 máy quay số và hơn 22 triệu đồng tiền mặt của các đối tượng cờ bạc có liên quan.