Cảnh sát lao vào đám cháy cứu 2 thiếu niên kẹt trong ngôi nhà 3 tầng 01/06/2026 15:00

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng tiếp cận đám cháy, lao vào biển lửa giải cứu hai thiếu niên ra ngoài an toàn.

Ngày 1-6, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã thành công giải cứu hai thiếu niên mắc kẹt trong căn nhà ba tầng bị hỏa hoạn tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng công an cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy. Ảnh: CA.

​Trước đó, khoảng 0 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà ba tầng của gia đình ông Nguyễn Thành Đạt (43 tuổi, ngụ đường Trần Thị Kỷ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

​Do khu vực phát hỏa nằm ở phòng khách tầng một, nơi đang để ba chiếc xe máy nên ngọn lửa bắt bén rất nhanh, chắn mọi lối thoát ra ngoài.

​Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã lập tức điều động bốn xe chuyên dụng, cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lao đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng công an vừa triển khai công tác dập lửa, vừa tham gia cứu hộ nạn nhân bị mắc kẹt trong tầng ba của ngôi nhà.

​Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ công an không ngại hiểm nguy, tiếp cận và đưa được hai em Nguyễn Tuấn Th và Nguyễn Tuấn H (cùng 16 tuổi) ra ngoài an toàn.

​Được biết, trước khi ngọn lửa lan rộng, hai thành viên khác trong gia đình ông Đ đã kịp thời chạy ra ngoài.

Đám cháy sau đó cũng được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ dân liền kề.

​Hiện sức khỏe của em Th. và H. đã ổn định. Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.