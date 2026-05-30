Người vợ ở Đắk Lắk tố cáo bị chồng đánh đập dã man sau sinh 30/05/2026 12:44

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk vừa nộp đơn đến công an tố cáo bị chồng bạo hành.

Ngày 30-5, thông tin từ Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một phụ nữ về việc bị chồng bạo hành.

Hình ảnh bà D sau khi bị chồng đánh đập. Ảnh chụp màn hình

Theo Công an xã Krông Pắc, nội dung tin báo thể hiện vụ việc xảy ra vào ngày 28-2. Tuy nhiên, đến ngày 29-5, người phụ nữ liên quan mới có đơn gửi công an. Hiện Công an xã Krông Pắc đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông liên tục tát, đá vào người.

Bị đánh, người phụ nữ chỉ biết la hét, ôm mình chịu trận và khóc. Ngoài clip, mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh người phụ nữ có nhiều vết thương ở vùng mặt.

Clip và hình ảnh liên quan vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực, mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Clip bà D bị chồng hành hung

Bà LTND, 37 tuổi, ngụ xã Krông Pắc cho biết vừa qua chị đã đăng tải hình ảnh và clip bị chồng bạo hành lên mạng xã hội để cầu cứu sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng và cộng đồng.

Theo bà, giữa vợ chồng chị có mâu thuẫn liên quan chuyện tình cảm. Bà D cho rằng chồng mình có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác nên mỗi lần nhắc chuyện này thì bị chồng hành hung.

Vẫn lời bà D, clip ghi lại cảnh chị bị đánh diễn ra từ ngày 28-2. Tuy nhiên, lúc đó bà mới sinh con được hai tháng nên phải ráng chịu đựng, không báo cho người thân và công an.

"Hiện con đã cứng cáp, tôi cũng không muốn chịu đựng thêm nữa nên công khai vụ việc này với mong muốn được pháp luật xử lý nghiêm", bà D nói.