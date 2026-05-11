Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và 'bố dượng' bạo hành đã được cấp giấy khai sinh 11/05/2026 20:04

(PLO)- Chỉ sau 3 ngày kể từ thời điểm VKSND Khu vực 14 - TP.HCM ban hành kiến nghị, bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và ‘bố dượng’ bạo hành đã được cấp giấy khai sinh.

Ngày 11-5, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM phối hợp với Công an, UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khu vực phía Nam; tổ chức trao giấy khai sinh cho cháu NGK (2 tuổi) - nạn nhân bị mẹ ruột và người tình bạo hành dã man.

Trước đó, thông qua công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm đối với vụ việc cháu NGK, bị Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, mẹ ruột) và Danh Chơn (30 tuổi, người chung sống như vợ chồng với Trúc) bạo hành dã man, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM nhận thấy cháu K chưa được đăng ký khai sinh.

Trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành. Ảnh: BVCC

Theo quy định tại Điều 13 Luật Trẻ em năm 2016: "Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định quy định của pháp luật".

Xét thấy, việc bà Trúc không đăng ký khai sinh cho con là cháu K, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của trẻ em - là nhóm người dễ bị tổn thương theo quy định tại Nghị quyết 205 nên cần được bảo vệ.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, vào ngày 7-5, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, TP,HCM lập thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu K theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản kiến nghị, trong cùng ngày, UBND xã Hòa Hiệp đã có văn bản gửi UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (nơi bà Trúc đăng ký thường trú) để phối hợp xác minh thông tin hộ tịch đối với bà Trúc và cháu K để làm các thủ tục cấp giấy khai sinh theo quy định.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày kể từ thời điểm VKSND Khu vực 14 - TP.HCM ban hành kiến nghị, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đã hoàn tất thủ tục cấp Giấy khai sinh cho cháu NGK để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ.