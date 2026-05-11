Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành 11/05/2026 17:15

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngày 11-5, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Mạnh Cường đã ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe, đời sống tinh thần của bệnh nhi, đồng thời lắng nghe báo cáo từ Bệnh viện Nhi đồng 1 về quá trình tiếp nhận, điều trị cũng như các biện pháp hỗ trợ tâm lý, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thăm bé trai 2 tuổi bị bạo hành. Ảnh: BVCC

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ với hoàn cảnh của bệnh nhi, nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi bạo lực, xâm hại là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Dịp này, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trao phần quà động viên cho bệnh nhi, mong em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sức khỏe để trở lại cuộc sống bình thường.

Cùng ngày, đoàn công tác liên ngành gồm VKSND khu vực 14 TP.HCM, UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TP.HCM, Trung tâm CTXH - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành đang điều trị tại bệnh viện.

Trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành. Ảnh: BVCC

Đây là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bạo hành nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong quá trình điều trị, mô hình một cửa tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để trẻ được đăng ký khai sinh theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cơ bản và chính đáng của trẻ em.

Tại buổi trao giấy khai sinh, đại diện UBND xã Trung Mỹ Tây gửi lời động viên sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị đã nỗ lực chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ bé trong thời gian qua.

Giấy khai sinh không chỉ là một văn bản hộ tịch mà còn là quyền cơ bản đầu tiên của mỗi trẻ em, là cơ sở để trẻ được tiếp cận các quyền về chăm sóc y tế, giáo dục, an sinh xã hội và được pháp luật bảo vệ đầy đủ.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng phần quà hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho bệnh nhi, mong bé sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và có điều kiện phát triển trong môi trường an toàn, yêu thương.

Việc trao giấy khai sinh cho trẻ ngay tại bệnh viện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng để bệnh nhi được bảo vệ tốt hơn, có cơ hội tiếp cận đầy đủ các quyền cơ bản và hướng tới một tương lai an toàn, tốt đẹp hơn.