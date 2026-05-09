Tháng 4-2026, gần 75% vụ bạo lực trẻ do người thân gây ra 09/05/2026 11:50

(PLO)- Trong tháng 4-2026, tổng đài 111 đã ghi nhận nhiều vụ bạo lực trẻ cần can thiệp, trong đó gần 75% vụ việc do chính người thân của các em gây ra.

Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) vừa có báo cáo về hoạt động của tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trong tháng 4-2026.

Áp lực tâm lý và bạo lực gia đình gia tăng



Theo báo cáo, tổng đài 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến trong tháng, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước đó. Tổng đài đã thực hiện 6.170 cuộc tư vấn, tăng 2.114 cuộc.

Song song đó, đơn vị đã tiến hành hỗ trợ, can thiệp cho 181 trường hợp với 190 trẻ em, tăng 59 trường hợp và 50 trẻ em.

Trong số 181 trường hợp cần hỗ trợ, TP.HCM là địa bàn xảy ra nhiều vụ việc nhất với 37 trường hợp, theo sau là Hà Nội với 26 vụ.

Báo cáo cho thấy đối tượng gọi đến nhiều nhất là trẻ em với gần 48%, tiếp theo là nhóm người lớn quan tâm khác (hàng xóm, người quen, người dân, giáo viên...) chiếm hơn 41%.

Xét về độ tuổi, người từ 18 tuổi trở lên liên hệ nhiều nhất chiếm hơn 52,3%, kế đến là nhóm trẻ từ 11-14 tuổi chiếm gần 22,6%.

181 trường hợp gọi đến tổng đài 111 cần được can thiệp, hỗ trợ. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo, nội dung phản ánh qua các cuộc gọi cho thấy bức tranh phức tạp về sức khỏe tinh thần và sự an toàn của trẻ. Nhiều trẻ trong độ tuổi 15-18 tuổi chia sẻ về rắc rối trong quan hệ yêu đương, bị bỏ rơi hoặc bị chia tay.

Thêm vào đó, áp lực từ các kỳ thi học kỳ, thi cuối cấp và việc chọn nguyện vọng vào lớp 10 hay đại học cũng khiến nhiều trẻ phải liên hệ tổng đài để tìm cách giải tỏa cảm xúc tiêu cực.

Đáng lo ngại là số lượng trẻ em bị bạo lực thể chất và tinh thần cần được can thiệp đã tăng gần 22%, với 36 trường hợp. Nghiêm trọng hơn, gần 3/4 trong số các ca bạo lực này lại do chính người thân trong gia đình như bố mẹ, chú bác, ông bà gây ra.

Sức khỏe tâm thần của trẻ cũng đang bị đe dọa khi nhiều em mắc chứng trầm cảm, tự kỷ hoặc có hành vi tự hại bản thân nhưng cha mẹ không tin và không cho đi khám bệnh. Nhân viên tổng đài đã can thiệp để kết nối bố mẹ với con cái, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm các dịch vụ đánh giá tâm lý trực tiếp cho trẻ.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng trẻ em ngày nay phải đối diện với tình trạng xâm hại trên môi trường mạng, điển hình là việc một số tài khoản ảo lấy hình ảnh cá nhân của các em để cắt ghép, xúc phạm danh dự khiến các em hoảng loạn, sợ hãi không dám đến trường.

Những vụ việc xâm hại, bạo hành gây phẫn nộ

Phân tích cụ thể 181 trường hợp cần can thiệp cho thấy bạo lực chiếm tỉ trọng cao nhất với 101 vụ, tương đương 55,8%. Tiếp đó là 19 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, chiếm 10,5% và 16 vụ bóc lột trẻ em chiếm trên 8,8%.

Trong số các vụ việc được tổng đài can thiệp trực tiếp, có trường hợp đặc biệt nghiêm trọng của cháu gái sinh năm 2011 tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp bị ông nội sàm sỡ, động chạm vào bộ phận sinh dục. Sự việc kéo dài từ năm 2024 đến nay.

Đáng lưu ý, ba ruột của cháu dù chứng kiến sự việc nhưng bao che, dọa kiện ngược để cháu đi tù, trong khi mẹ cháu đã rời đi nơi khác sinh sống. Cơ quan công an đã thụ lý hồ sơ điều tra, đưa cháu đi giám định và hiện cháu đã được chuyển về quê ngoại ở Sóc Trăng cũ để sinh sống.

Một vụ việc đau lòng khác được can thiệp thông qua email cầu cứu là của cháu gái sinh năm 2013 tại xã Hóc Môn, TP.HCM. Cháu cho biết bị anh trai xâm hại, quay trộm video, bạo lực và ép xem nội dung khiêu dâm suốt từ năm 2020 đến cuối năm 2025.

Điều này khiến cháu bị ám ảnh tâm lý, có suy nghĩ tự tử và muốn sát hại người khác. Ngay lập tức, tổng đài đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM và chính quyền địa phương để xác minh, tư vấn cho người mẹ và hướng dẫn đưa cháu đi khám tâm lý.

Tổng đài cũng đã can thiệp hỗ trợ khẩn cấp thông qua thông tin báo chí cho hai bé gái sinh năm 2016 và 2019, sau khi hai em phải chứng kiến cảnh người cha ruột dùng súng và dao sát hại mẹ cùng một người đàn ông khác rồi tự sát.

Hiện, hai cháu đã được ông bà ngoại chăm sóc, nhận hỗ trợ tài chính và được tổng đài hướng dẫn thủ tục trợ cấp xã hội, cũng như sẵn sàng hỗ trợ trị liệu tâm lý miễn phí tại cơ sở trị liệu tâm lý cho trẻ của tổng đài.

Dù đạt được nhiều kết quả trong việc bảo vệ trẻ, theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng đài 111 cũng gặp phải một số khó khăn trong việc phối hợp với chính quyền cơ sở. "Nhiều cán bộ địa phương từ chối nghe máy hoặc tắt máy khi thấy số điện thoại của tổng đài gọi tới", báo cáo nêu rõ.

Điển hình, trong một vụ bạo hành trẻ em tại xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, khi tổng đài liên hệ với đại diện phòng Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Lặc thì bị từ chối nghe máy. Thậm chí, khi liên hệ tới Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này phản hồi rằng họ chỉ hỗ trợ những người đến trực tiếp và Sở Y tế không giao nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ tổng đài 111.