Chính thức: Phải hoàn tất nền tảng khám sức khỏe miễn phí toàn dân trong tháng 5-2026 06/05/2026 18:17

Ngày 6-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Chỉ thị nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Nhiệm vụ trọng tâm của từng bộ, ngành và địa phương

Thủ tướng yêu cầu các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND cấp tỉnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc chủ động đi khám sức khỏe; phấn đấu đến hết năm 2026 toàn dân được khám định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử. Việc xây dựng, ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra để thống nhất, quản lý liên thông với cơ sở dữ liệu BHXH và tích hợp trên ứng dụng VNeID phải hoàn thành trong tháng 5-2026.

Bộ Y tế cần củng cố năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc và hóa chất.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai Chỉ thị này. Định kỳ hằng quý, hằng năm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước.

Bộ Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc lập, cập nhật thông tin quản lý sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cá nhân trong quá trình thu thập, chia sẻ dữ liệu sức khỏe.

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên, hoàn thành trong tháng 6-2026 để áp dụng ngay đầu năm học 2026-2027.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và chỉ đạo BHXH Việt Nam đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe.

Tại các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch triển khai. Ưu tiên nhóm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính và người dân sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Các địa phương cần kết hợp khám tại trạm y tế với các đợt khám lưu động tại cộng đồng, lấy y tế cơ sở làm nòng cốt và huy động các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện tham gia.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội như mặt trận tổ quốc và công đoàn các cấp tham gia tuyên truyền, vận động người dân, người lao động tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện chính sách bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí tại phường Việt Hưng (Hà Nội) trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân 7-4 năm 2026. Ảnh: SYT Hà Nội



Kế hoạch triển khai chi tiết của Bộ Y tế

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Kế hoạch đặt mục tiêu tạo cơ sở dữ liệu quốc gia để quản lý sức khoẻ, đảm bảo mỗi người dân được bảo vệ, chăm sóc toàn diện liên tục theo vòng đời. Hệ thống dữ liệu này phải liên thông với hệ thống thông tin giám định BHYT và thống nhất lập sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên VNeID.

Về quy trình thực hiện, Sở Y tế các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan liên quan lập danh sách và tổ chức khám tại trạm y tế hoặc các cơ sở y tế đủ điều kiện. Trường hợp trạm y tế cấp xã không đủ điều kiện, chính quyền hoặc Sở Y tế sẽ chỉ đạo cơ sở tuyến trên hỗ trợ chuyên môn hoặc chọn trạm y tế làm địa điểm khám lưu động nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Các cơ sở khám bệnh có nhiệm vụ phân nhóm ưu tiên, sắp xếp lịch khám tránh quá tải, đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn điều trị và tổng hợp kết quả để lập sổ sức khỏe điện tử.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) làm đầu mối tổng hợp, tham mưu chỉ đạo trên toàn quốc và phải hoàn thành việc xây dựng hướng dẫn chuyên môn khám sức khoẻ định kỳ trong tháng 5-2026.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chịu trách nhiệm xây dựng hướng dẫn khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng trước ngày 31-12-2027.

Trung tâm Thông tin y tế quốc gia khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia ngay trong tháng 5-2026.

Đối với Sở Y tế các địa phương và các bộ, ngành, việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổ chức khám và lập sổ sức khoẻ điện tử phải được hoàn tất trước ngày 30-5-2026.

Nguồn kinh phí thực hiện sẽ tuân thủ theo Nghị định của Chính phủ, được bố trí từ dự toán ngân sách hằng năm và các nguồn hợp pháp khác.