Sức khoẻ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột cùng nhân tình đánh đến nguy kịch 06/05/2026 13:37

(PLO)- Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột cùng nhân tình đánh đến nguy kịch hiện sức khoẻ đã ổn định hơn, được chuyển ra phòng thường để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Liên quan vụ người mẹ cùng nhân tình đánh con 2 tuổi đến nguy kịch, ngày 6-5, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin về tình hình sức khoẻ của cháu bé.

Theo bệnh viện, hiện tình hình sức khoẻ của bé trai 2 tuổi đã ổn định hơn, được chuyển ra phòng thường để tiếp tục theo dõi và điều trị. Bé đã ăn uống bình thường, đỡ khóc hơn.

Hiện tình hình sức khoẻ của bé trai 2 tuổi đã ổn định hơn. Ảnh: BVCC

Trước đó, bệnh nhi nhập Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng đa chấn thương. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị dập lách và gan, đứt tuỵ, tổn thương thận, gãy củ xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn, rối loạn đông máu.

Bệnh nhi được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp.

Như PLO đưa tin, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu NGK (2 tuổi, con ruột của Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân cháu bé có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, tri giác lơ mơ và phản ứng chậm. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Chơn và Trúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định Trúc và Danh Chơn chung sống với nhau như vợ chồng. Cả hai đã nhiều lần dùng cây tre để đánh cháu NGK.

Riêng trong ngày 2-5, cháu bé đã bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Đáng chú ý, dù phát hiện nạn nhân chảy máu nhưng hai người này vẫn không đưa cháu đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu K bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều tổn thương khác trên cơ thể. Tình trạng thương tích cho thấy dấu hiệu bị bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cháu bé bị đánh đến gãy tay, đa chấn thương, nguy kịch được Công an TP.HCM phối hợp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CA

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và Danh Chơn (30 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của cháu bé. Cơ quan CSĐT Công an TP cũng đang củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm Nguyễn Thanh Trúc và Danh Chơn theo quy định.